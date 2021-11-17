Авантюристка, которая смогла покорить короля-женоненавистника

Прусский король Фридрих Великий не любил женщин и даже с женой держался отчужденно. Еще в юности ходили слухи о том, что наследник предпочитает мужчин, а его брат Генрих открыто жил со своими фаворитами. Отец даже казнил близкого друга Фридриха лейтенанта Ганса фон Катте, с которым тот решил сбежать в Англию. После женитьбы на Елизавете Брауншвейгской его мнение о женщинах не изменилось. Среди его любимцев называли личного слугу Михаэля Фредерсдорфа, аббата Бастиани, итальянца Альгаротти, которого король сравнивал со статуями Праксителя и посвящал ему стихи.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Во время Семилетней войны с Францией, Австрией и Россией Фридрих презрительно говорил, что воюет с тремя юбками, имея ввиду императриц Елизавету Петровну и Марию-Терезию, а также фаворитку Людовика XV мадам Помпадур. И тем не менее, в его жизни была одна дама, которая смогла задеть сердце Старого Фрица, как звали его в Европе. Подробности — в статье «Рамблера».

Видео дня

Анна Каролина Ожельская родилась 23 ноября 1707 года в Варшаве в результате короткой интрижки польского короля Августа Сильного. Любвеобильный монарх не пропускал ни одной юбки и увлекся хорошенькой дочкой торговца вином из Лиона Генриеттой Ренар-Дюваль. Король встречался с ней тайно и под чужим именем, так на тот момент у него уже была официальная фаворитка, ревнивая Анна Констанция фон Козель. Поэтому Генриетта долго не знал о том, кем на самом деле является ее кавалер. Хотя король обычно устраивал судьбу своих внебрачных детей, Анна Каролина не получила от него ничего, вероятно потому что он узнал о ее рождении спустя полтора года после самого события. Генриетта вышла замуж предпринимателя из Парижа Франсуа Дриана и увезла девочку во Францию.

Wikipedia

Но в 16 лет Анне Каролине улыбнулась удача. Ее нашел другой внебрачный сын Августа Сильного граф Фридрих Рутовский, рожденный от связи короля с пленной турчанкой. Рутовский привез единокровную сестру в Дрезден (поскольку Август был еще и саксонским курфюстом). Красивая девушка понравилась королю, тем более, что она была очень похожа на своего отца. Так что в 1724 году он признал ее, подарил титул графини Ожельской и Голубой дворец в Варшаве, который стал ее резиденцией.

Анна Каролина сразу же погрузилась в водоворот светских развлечений, тем более, что двор ее отца считался самым распутным в Европе. Репутация у него была такая, что в какой-то момент поползли слухи о том, что девушка стала возлюбленной собственного отца. Впрочем, историки не нашли тому доказательств. Но Анна Каролина действительно стала чуть ли не самой любимой дочкой короля, которой он позволял все.

Ожельская считалась одной из самых красивых женщин своего времени и не ограничивала себя в увлечениях. Пользуясь своим положением, она не заботилась о сохранении репутации и правилах этикета. Анна Каролина обожала танцы, охоту и верховую езду, она великолепно держалась в седле и часто переодевалась в мужскую одежду и военную форму, что по тем временем было настоящим эпатажем. Также красавица без меры употребляла алкоголь и курила табак.

Wikipedia. Анна Каролина Ожельская в мужском костюме

В 1728 году Анна Каролина Ожельская познакомилась с кронпринцем Фридрихом, который прибыл в Дрезден вместе с отцом, королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом. Красивая и раскованная Анна Каролина не получила достойного образования, однако умела разделить мужские увлечения. Она произвела на принца настолько глубокое впечатление, что в начале 1729 года Фридрих назначил ей тайное свидание в Берлине. Он с юности виртуозно играл на флейте (за что потом его прозвали королем-музыкантом) и посвятил ей несколько собственных произведений. Анна Каролина обладала взрывным темпераментом, но при прусском наследнике сдерживала свой характер. Однако может быть именно знакомство с Ожельской в будущем повлияло на отношение Фридриха к женщинам вообще.

Современники, а за ними и историки, подозревали ее в шпионаже, которым она занималась по приказу отца. Видимо, Август Сильный был доволен результатами миссии, потому что в 1730 году Анна Каролина получила от него приданое в триста тысяч талеров и вышла замуж за Карла Людвига, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекского. Это был блестящий брак для побочной дочери короля. Впрочем, отношения у супругов не заладились. Современники намекали, что Анна Каролина скучала в браке, так как герцог отличался слишком спокойным нравом. В 1732 году у них родился единственный сын Карл Фридрих, а уже в следующем году супруги развелись. Тогда же умер и отец Анны Каролины.