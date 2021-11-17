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Сестра попавшего в рабство в Казахстане россиянина рассказала о произошедшем

Мира Маркина
53 минуты назад

Сестра попавшего в рабство в Казахстане россиянина Алексея Котова Ирина Завардина рассказала, как он пропал. Об этом сообщает KP.RU.

Сестра попавшего в рабство россиянина рассказала о произошедшем
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В 1990-х годах Котова призвали в армию. Его направили в Казахстан, где он остался служить по контракту. В1997 году мужчина приезжал в Россию на похороны ее мужа, после чего вновь уехал и с 1999 года перестал выходить на связь.

В военкомате Ирине Завардиной сказали, что часть, в которой служил Алексей, была расформирована, всех военнослужащих отправили домой.

«Мы не раз писали в программу "Жди меня", обращались к женщине одной, вроде гадалки. Она сказала, что Леша жив», — сказала сестра Алексея Котова.

Почем он не смог добраться до Ярославской области и как попал в рабство на 20 лет, пока неизвестно.

Ранее было опубликовано видео, на котором мужчина просит родителей помочь ему выбраться из Казахстана. Полиция задержала подозреваемого в незаконном лишении свободы и возбудила против него уголовное дело. Сейчас решается вопрос о возвращении Алексея Котова домой.

Истории,Алексей Котов,
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