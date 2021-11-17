Почему коты смотрят в одну точку и пугают своих людей

Современные остряки шутят, что они просто зависают на время переустановки и обновления своих файлов. А мистически настроенные люди объясняют, что коты видят духов, призраков и прочих потусторонних гостей. «Рамблер» разобрался в вопросе.

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Действительно, в древности люди приписывали кошкам сверхъестественные способности. Поэтому держали их в доме не только с практической целью — защитить припасы от грызунов — но и как детектор сверхъестественных явлений. Считалось, что если посмотреть между ушей кошки, то можно увидеть чудовище, мертвеца или привидение. А русские крестьяне верили, что кот, который внезапно уставился на то-то невидимое, общается с домовым. Особенно пострадали от суеверных людей черные коты, для защиты которых в Италии даже учредили специальный день. Правда, в отличие от других европейцев, англичане убеждены, что владелица черного кота будет счастлива в личной жизни, а шотландцы считают кошку такого цвета талисманом, приносящим удачу и деньги. Творческие люди верили, что в глазах кошки отражается космос. И ответ на вопрос тоже скрывается в глазах усатого-полосатого.

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Ночные охотники обладают совершенным и чрезвычайно острым зрением, поэтому видят окружающий мир, как говорится, в текстурах высокого разрешения. Поэтому их глаза фиксируют все: танец пылинок, мелькнувший солнечный луч, колебание тени, а зависимости от освещения даже привычный узор на обоях может показаться другим. Кроме того, отвлечь питомцам может и полет мелкой мошки, которую человек чаще всего просто не заметит. Если же при этом кошка выгибает спину и шипит, то не стоит сразу хвататься за крест, осиновый кол и святую воду. Пока маленький хищник не поймет, что видит, он испытывает беспокойство и проявляет его именно так. Также у котов тонкий слух, так что звуки, для нас неразличимые, привлекают их внимание и заставляют внимательно рассматривать место, чтобы обнаружить источник звука. Непривычный запах тоже может вызывать подобную реакцию, ведь кошки — чувствительные создания, поэтому мир воспринимают в расширенном спектре ощущений.