Пять неверных стереотипов об «унылом совке»

Сейчас так уничижительно называют эпоху застоя, подчеркивая предсказуемость, умеренную бедность, дефицит и отсутствие перемен. «Рамблер» разобрался, что не так с этим представлением.

Фото: Кадр из сериала «Шулер» Кадр из сериала «Шулер»

Все оттенки серого

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Так обычно описывают гардероб советских женщин и реже мужчин. Но истина в деталях. Да, легкая промышленность вообще страдала от дефицита, поэтому советские магазины не были завалены последними коллекциями французских кутюрье. Но за модой пристально следили и пользовались услугами ателье. А выкройки в журналах (самые точные и удобные были у журнала «Burda») позволяли сшить что-нибудь новое самостоятельно, если в хозяйстве была машинка, а уроки труда в школе не прошли даром. Кроме того, конкретно в эпоху застоя в СССР проникали и модные журналы из капстран, и трендовые яркие вещи. Правда, нужно было уметь их достать. Некоторые, зная особенности государственной распределительной системы, иногда ездили по колхозам и пригородам, куда в плановом порядке тоже могли завезти приличные вещи, которые у местных при этом не пользовались спросом. Еще одним мифом было наплевательское отношение советских женщин к своей внешности, но даже пожилые дамы считали своим долгом раз в месяц посетить парикмахерскую.

Обезличенные коробки

В семидесятые годы начинают уходить в прошлое коммунальные квартиры, памятные нескольким поколениям советских людей. Неслучайно в пьесе «Покровские ворота» главные герой вспоминает эпоху коммуналок не в восьмидесятые (как в фильме), а в семидесятые годы. Да, отдельные квартиры не отличались громадными размерами и высотой потолков, а в процессе борьбы с архитектурными излишествами жилые кварталы выглядели как ряд коробок. Но размеры этих квадратных метров позволяли наладить быстрое и массовое строительство типового жилья, куда с облегчением и переселились советские люди. А к восьмидесятым годам большинство обзавелось и дачными шестью сотками. Да, эти домики нельзя было сравнивать с номенклатурными виллами, но тем не менее, дача была источником овощей и фруктов на зиму (в виде заготовок), а также местом вполне легального отдыха с шашлыками.

Власть коллектива

Как раз в застойные годы горожане начали уходить в частную жизнь. Когда надежды оттепельной поры на социализм с человеческим лицом не сбылись, люди погрузились в строительство личного ковчега в зависимости от вкусов и потребностей. Рыбалка, коллекционирование, чтение, походы и путешествия — все это позволяло наполнить жизнь вдали от официоза.

Самая читающая страна в мире

Отчасти да, но нужно понимать, что чтение просто было самым доступным развлечением. Правда, хорошие книги нужно было достать, как и все дефицитное. Мечтой библиофила была серия «Библиотека всемирной литературы». Сочинения Ленина и Маркса по понятным причинам не пользовались спросом.

Диссиденты хотели как лучше