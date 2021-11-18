Как бывший матрос штрафбата соблазнил сестру Елизаветы II

Московский метрополитен по достоинству считается одним из самых красивых в мире. Среди его станций выделяется «Площадь революции», украшенная великолепными бронзовыми скульптурами. В то же время интересно отметить, что прототипом фигуры моряка стал известный советский адмирал Олимпий Рудаков, которому приписывают роман с английской принцессой Маргарет, сестрой королевы Елизаветы II.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Начало карьеры

Видео дня

Как утверждают архивные записи Московского метрополитена во время строительства станции «Площадь революции» скульптору Матвею Манизеру позировал курсант военно-морского училища Олимпий Рудаков, служивший в то время краснофлотцем на линкоре «Марат». Однако приключения, сделавшие его знаменитым, начались с трагедии во время Великой Отечественной войны.

В 1942 году старший лейтенант Рудаков на эскадренном миноносце «Сокрушительный» охранял грузовые транспорты, следовавшие в Мурманск. Однажды во время дежурства, к несчастью моряков в Баренцевом море, разразился ужасный шторм. Волны высотой с многоэтажный дом одна за другой яростно обрушивались на военное судно. Под ударами стихии судно начало разрушаться. Из 223 членов экипажа 32 навсегда осталось в водах Баренцева моря. При этом так сложилось, что в неразберихе эвакуации командир корабля М.А. Курилех, политрук Г.И. Калмыков и помощник капитана О.И. Рудаков перешли с тонущего корабля в спасательные шлюпки раньше матросов, чем серьезно нарушили устав. За этот проступок все трое были приговорены к расстрелу. Однако по просьбе командующего Северным Флотом вице-адмирала А.Г. Головко лейтенанту Рудакову расстрел в последний момент заменили на десять лет лагерей.

Инцидент в порту

Отслужив некоторое время в штрафбате обычным матросом Карельского фронта Рудаков, как искупивший вину кровью, после ранения вернулся на Северный флот. В должности помощника капитана Олимпий Иванович поднялся на капитанский мостик эсминца «Громкий». Великую Отечественную войну Олимпий Иванович завершил командиром эскадренного миноносца «Доблестный», даже не подозревая о том, что скоро прославится на весь мир вовсе не на военном, а на амурном фронте.

В 1953 году состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. На торжественное мероприятие СССР делегировал крейсер «Свердлов» под командованием капитана первого ранга Олимпия Ивановича Рудакова. Но во время следования на праздник в судьбу капитана «Свердлова» вновь вмешался злополучный шторм. Из-за непогоды корабль явно не успевал на начало торжества. И все бы ничего, но первыми поздравлять королеву должны были именно советские моряки.

В это время в Портсмуте 250 английских и 22 иностранных судна с нетерпением ожидали прибытия «Свердлова». Стояла напряженная тишина, предвещавшая грандиозный скандал. Неожиданно в последний момент на горизонте появился русский крейсер. Не беря лоцмана в нарушение всех правил, он лихо пришвартовался в отведенном ему месте. Лицо страны было спасено.

Бал у королевы

В ходе проведения праздника королева на собственной яхте обошла все иностранные суда, прибывшие на ее коронацию. При этом «Свердлов» отсалютовал королеве тремя залпами своих орудий, чем сильно порадовал Елизавету II. Русские оказались главными героями торжества. Не удивительно, что во время награждения памятными медалями английская королева проигнорировала американского и французского адмиралов, пройдя мимо них к русскому капитану, которого наградила первым. Своим неожиданным поступком Елизавета II нарушила все правила этикета, чем вызвала недоумение присутствующих.

Удивительные события продолжились на балу. Перед началом торжества Рудаков преподнес королеве горностаевую мантию, подарок руководства СССР. В ответ королева первый тур вальса подарила Олимпию Ивановичу, закружившись с ним в танце. Остаток вечера Рудаков провел в обществе принцессы Маргарет, сестры королевы. Как впоследствии утверждали присутствовавшие на балу гости, после танцев Маргарет и Рудаков удалились в кабинет принцессы для личной аудиенции.