В нескольких регионах России наблюдалось падение некоего светящегося объекта.

Как считает руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением, это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд.

В разговоре с РИА Новости он отметил:

"Очень яркий шар, болид, можно было видеть около двух секунд в небе в западной стороне Перми (у аэропорта) в 21.30 - 21.45 (19.30 - 19.45 мск). Он находился достаточно высоко в атмосфере. Блеск болида был немного слабее Луны: примерно - 9 или -10 m, тогда как Луна - 12 m".

Как рассказал Полищук, при наблюдении было впечатление, что метеорит падал прямо на землю. Его можно было бы наблюдать с территорий Приволжского федерального округа и Уральского федерального округа.

"По-видимому, это был небольшой метеороид, который попал в атмосферу Земли и стал метеоритом. Его примерный размер мог быть около одного метра".

Объект загорелся, после чего разрушился.

"В ноябре идёт метеорный поток Леониды, это метеоры, вылетающие из созвездия Льва. Наблюдавшийся болид - не Леонид... Подобные космические объекты в небе можно наблюдать достаточно часто в разных участках Земли".