Чем закончился самый жестокий эксперимент в психологии

Один из самых талантливых ученых начала XX века Джон Уотсон в 1920 году провел довольно жестокий эксперимент, который по сей день называют самым противоречивым в психологии. О том, в чем он заключался и чем закончился, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: John B Watson - Akron psychology archives John B Watson - Akron psychology archives

В Чикагском университете Уотсон защитил диссертацию по экспериментальной психологии и был ярым сторонником того, что психология должна быть сосредоточена на поведении человека, а не на его сознании. Доказать это он и планировал, начиная работать над новым экспериментом.

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Ученый поставил перед собой цель показать, как принципы классического кондиционирования (открытый русским физиологом Иваном Павловым процесс, с помощью которого естественный стимул сочетается со стимулом в окружающей среде, и в результате стимул окружающей среды в конечном итоге вызывает ту же реакцию, что и естественный стимул) можно использовать для вызова страха у ребенка.

Эксперимент получил название “Маленький Альберт” по имени мальчика, который в нем участвовал. Об одиннадцатимесячном участнике эксперимента, Альберте, информация весьма противоречива. В одних источниках указывается, что малыш жил в приюте, не имел родственников и был совершенно здоров, другие информируют о том, что согласие на участие Альберта в эксперименте дала его мать. Якобы мальчик страдал психическим расстройством и женщина полагала, что “опыты” с ребенком смогут ему помочь. В одном информация сходится: эксперимент не должен был длиться более месяца, а по истечении этого срока мальчика надлежало вернуть туда, где он жил.

Джон Уотсон ранее обратил внимание, что маленькие дети до определенного возраста практически ничего не боятся: спокойно тянут руки к огню, их не пугает, например, гроза или страшные собаки. Ученый решил проверить, возможно ли у ребенка “выработать” чувство страха.

Эксперимент начался с того, что Альберту показали живую белую крысу, собаку, белого кролика, несколько разных предметов с белым мехом и газету, которая горит. Малыш совершенно спокойно реагировал на каждую вещь или животное, не выказывая страха.

После этого ребенка усадили на пол и рядом с ним посадили белую живую крысу. Альберт запросто начал с ней играть. Но через некоторое время стоявший за спиной мальчика ученый начал бить железным прутом о пластину из металла всякий раз, когда ребенок прикасался к крысе. Резкий неожиданный звук пугал ребенка. Вскоре он перестал играть с животным и начал отползать от нее всякий раз, когда она пыталась к нему приблизиться.

После многократных повторений действий ученого у Альберта выработался отрицательный эмоциональный отклик на крысу, которую до этого он вовсе не боялся.

Через несколько дней Уотсон продолжил эксперимент. Теперь ему необходимо было проверить, как будет реагировать Альберт на предметы и животных, напоминающий предыдущий раздражитель, белую крысу. Увидев белого кролика, мальчик начал кричать, испытывая сильный страх.

Но на этом эксперимент не закончился. Джон Уотсон в итоге сумел в ходе последующих продолжающихся действий выработать у мальчика страх ко всем предметам, которые так или иначе напоминали ему белую крысу. Цель эксперимента Уотсоном была достигнута.

Правда, ученый и его команда не учли того, что, согласно договору, ребенка надо было вернуть домой (или в приют, согласно другим источникам, прим. ред.) ровно через месяц. Избавить мальчика от навязанных ему страхов Уотсон попросту не успел. Впоследствии в ходе похожего эксперимента ученый сумел разработать и метод устранения страхов (в нем участвовал уже другой ребенок). Судьбой же маленького Альберта Уотсон после эксперимента не интересовался. И за это его часто критиковали: мало того, что ученый не избавил малыша от навязанных ему страхов, дальнейшая судьба Альберта ему была абсолютно безразлична.