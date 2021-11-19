В TikTok появляются ролики из будущего. Сотни людей им верит. О том, что происходит, в материале "Рамблера".

В интернете молниеносно набирает популярность пользователь под ником unicosobreviviente, что переводится как "единственный выживший". За загадочным именем скрывается некий испанец Хавьер.

Хавьер рассказывает, что путешествуя во времени, он застрял в 2027 году и теперь показывает в Сети видеоролики "из будущего".

Съемки сразу заинтересовали пользователей. На них запечатлены абсолютно пустые улицы испанских городов. Шесть миллионов подписчиков Хавьера с нетерпением ждут каждое новое видео.

@unicosobreviviente