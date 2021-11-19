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Из 2027 года: в соцсетях шумно обсуждают видеоролики из будущего

Диана Товсепова
46 минут назад

В TikTok появляются ролики из будущего. Сотни людей им верит. О том, что происходит, в материале "Рамблера".

В интернете молниеносно набирает популярность пользователь под ником unicosobreviviente, что переводится как "единственный выживший". За загадочным именем скрывается некий испанец Хавьер.

Хавьер рассказывает, что путешествуя во времени, он застрял в 2027 году и теперь показывает в Сети видеоролики "из будущего".

Съемки сразу заинтересовали пользователей. На них запечатлены абсолютно пустые улицы испанских городов. Шесть миллионов подписчиков Хавьера с нетерпением ждут каждое новое видео.

@unicosobreviviente

Хавьер показывает абсолютно пустые улицы, станции метро, магазины. Как ему удается "поймать" эти места совершенно безлюдными, люди не понимают. Вероятно, поэтому пользователи верят, что автор видео, действительно, путешественник во времени.

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