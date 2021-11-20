Как умирали шальные императрицы «галантного века»

В России XVIII век можно назвать не только эпохой галантности, но и временем шальных императриц. Так уж получилось, что в течение целого столетия в интригах вокруг престола побеждали одни дамы, которые, впрочем, надолго у руля Российской империи не задерживались, умирая одна за одной. Причиной смерти, чаще всего, становился образ жизни «шальных императриц».

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Екатерина I (1684–1727)

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Открыла век шальных императриц супруга Петра Первого Екатерина, которая управляла государством всего два года. Историки считают, что причиной смерти императрицы стали ее пристрастия к выпивке, крепкому табаку и танцам до утра. Царица была из народа и ее привлекали самые простые развлечения. Именно этой простотой простая горничная Сковронска, полька по национальности, и привлекла государя, который сам был не дурак покутить.

Современники отмечали, что императрица была неграмотной, но, благодаря живому уму, она стала соратником царя-реформатора и его советчиком во многих государственных вопросах. Екатерина следовала за Петром даже в военные походы, о чем писал в дневниках сам государь:

«Наша любезнейшая супруга государыня императрица Екатерина великою помощницею была, и не точию в сем, но и во многих воинских действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала, а наипаче в Прутской кампании с турки, почитай отчаянном времени, как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии…».

После того, как Петр умер, Екатерина оказалась на престоле не без усилий Меньшикова, который боялся остаться не у дел при появлении на престоле нового императора. В 1725 году первая императрица галантного века стала во главе огромной империи.

Вдова Петра планировала продолжить начатые мужем реформы, но соблазны оказались сильнее и царица от заката и до рассвета пила и веселилась. Екатерина ложилась в постель не раньше 5 утра, вставала далеко за полдень, а вечером снова отправлялась на бал.

Разумеется, такой образ жизни сказался на здоровье женщины. 12 апреля 1727 года французский посол отметил: «Императрица до того ослабела, так изменилась, что её почти нельзя узнать». Точно назвать причину смерти Екатерины I не берется никто — одни считают, что это была пневмония, другие уверены, что царицу сгубил туберкулез.

5 мая 1727 у государыни начался сильный приступ кашля с выделением крови и гноя, после чего состояние женщины начало стремительно ухудшаться. В субботу, 6 мая 1727, императрица начала бредить, а около 9 вечера скончалась. Ей было всего 43 года.

Доктор В. Рихтер в своих «Врачебных замечаниях о последней болезни и кончине императрицы Екатерины I» отмечал, что рассматривается два варианта происхождения смертельного недуга — нервные потрясения и яд, данный рукой одного из врачей.

Анна Иоановна (1693–1740)

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Следующей за супругой Петра Алексеевича императрицей стала его племянница, Анна Иоанновна. Женщина заняла престол после смерти несовершеннолетнего императора Петра II, внука Петра Великого. Правила Анна целых 10 лет.

В отличие от Екатерины, новая государыня не особо жаловала пиры. Особо милы ее сердцу были забавы с шутами, для которых первое лицо империи не ленилась сама составлять сценарии. Шуты и скоморохи постоянно сопровождали Анну Иоанновну, куда бы та не отправлялась — они кувыркались, плясали, лаяли и кудахтали, развлекая свою хозяйку.

Иногда царица устраивала жестокие забавы, приказывая шутам биться на кулаках до крови или выдумывая другие опасные затеи. Хорошо известна шутовская свадьба в «ледяном доме», которая едва не стоила участникам царского развлечения жизни.

Многие важные государственные вопросы при Анне решал ее фаворит, немец Бирон. Сама императрица при этом не увиливала от своих прямых обязанностей и ежедневно уделяла время государственным делам. К. Манштейн, автор «Записок о России», так описывал обычный день императрицы:

«…обыденная жизнь императрицы была очень правильная. Она всегда была на ногах ещё до 8 часов. В 9 она начинала заниматься со своим секретарём и с министрами; обедала она в полдень у себя в комнатах. Летом императрица любила гулять пешком; зимой же играла в биллиард. Слегка поужинав, она постоянно ложилась спать в 12 м часу».

Как мы видим, племянница Петра довольно серьезно относилась к своему здоровью и соблюдала режим. Недуг императрицы и ее смерть были неожиданны для всех. В один из сентябрьских дней 1740 года государыня почувствовала резкие боли в животе. Бирон был напуган болезнью Анны и не отходил от нее ни на шаг, настаивая на постельном режиме и различных медицинских процедурах.

Нужно отдельно сказать, что императрица дважды видела своего двойника в тронном зале, что многие толковали как верный признак скорой смерти. Впервые фантом появился за год до смерти женщины, прямо на троне, и был настолько реалистичен, что царица закричала гвардейцам: «Колите её!», думая, что видит ряженую самозванку.

Второе явление призрака состоялось в отсутствии Анны, когда в тронной зале находились гвардейцы-стражники. Увидев фигуру царицы, которая только что при них удалилась в покои, они позвали Бирона и показали тому двойника в тронном зале. Бирон пригласил саму императрицу, чтобы та лично разоблачила самозванку.

Второе явление призрака состоялось в отсутствии Анны, когда в тронной зале находились гвардейцы-стражники. Увидев фигуру царицы, которая только что при них удалилась в покои, они позвали Бирона и показали тому двойника в тронном зале. Бирон пригласил саму императрицу, чтобы та лично разоблачила самозванку.

Когда Анна Иоанновна вошла в зал, призрак еще был на месте — женская фигура стояла у подножия возвышенности, на которой располагался трон. «Кто ты? Зачем ты пришла?» — спросила царица. Фантом ничего не ответил и лишь отступил на шаг назад. В это время Бирон отдал приказ гвардии стрелять в самозванку и фигура растворилась в воздухе как дым.

Анна Иоанновна проговорила «Это моя смерть!» и вернулась в спальню. Спустя несколько дней начались боли в животе и вскоре императрица умерла. Это произошло 17 (28) октября 1740 года. Женщине было 46 лет. Вскрытие показало, что в почке императрицы образовались камни, один из которых вызвал закупорку мочевого протока, что и стало причиной смертельного воспаления.

Анна Леопольдовна (1718–1746)

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Перед смертью императрица завещала российский престол своей родственнице Анне Леопольдовне и ее малолетнему сыну Иоанну. Женщина находилась у власти всего год — в 1741 году дочь Петра Великого Елизавета свергла ее и вместе с супругом, принцем Брауншвейгским, заключила под стражу. За пять лет заточения у супругов родилось трое детей, а при рождении очередного ребенка, 8 (19) марта 1746 года, бывшая императрица умерла от родильной горячки в возрасте 27 лет.

Елизавета Петровна (1709–1761)

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Новая императрица, как и Екатерина I, государственным делам предпочитала балы и развлечения с фаворитами. Грандиозные пиры, многодневные царские охоты, балы до упаду — всего этого было при Елизавете Петровне сполна.

При ее правлении придворная жизнь отличалась невероятной роскошью. Как у дам, так и кавалеров, было принято приходить ко двору каждый раз в новом наряде и ради соблюдения этого негласного правила тратились целые состояния. Сама Елизавета, если верить воспоминаниям современников, имела не менее 15 тысяч платьев.

Несмотря на легкомыслие императрицы, годы ее правления упоминаются историками как наиболее спокойные и приятные, без политических потрясений, реформ, войн и болезней. Поэтому царица оставила о себе у подданных только хорошие воспоминания.

Биограф Елизаветы Петровны, Казимир Валишевский, писал о ней следующее:

«Беспорядочная, причудливая, не имеющая определённого времени ни для сна, ни для еды, ненавидящая всякое серьёзное занятие, чрезвычайно фамильярная и вслед затем гневающаяся за какой-нибудь пустяк, ругающая иногда придворных самыми скверными словами, но, обыкновенно, очень любезная и широко гостеприимная».

Такое отношение к жизни не могло не сказаться на здоровье Елизаветы и вскоре ее начали донимать недуги. К указаниям придворных врачей царица относилась по разному — в моменты ухудшения начинала безропотно исполнять все их указания, а при наступлении улучшений — игнорировала.

Осенью 1744 года у императрицы случился первый припадок, очевидно связанный со спазмом сосудов. После этого приступы случались часто, но никаких последствий не вызывали и Елизавета с ними просто смирилась. Здоровье женщины серьезно ухудшилось лишь в 1761 году.

Историк Н.И. Павленко пишет об этом периоде в жизни царицы так:

«Почти весь 1761 г. она провела в покоях, где принимала министров и давала распоряжения. Когда ей становилось легче, она не ограничивала себя в еде. После чего случались болезненные припадки. В июле произошёл сильный приступ, на несколько часов лишивший Елизавету Петровну сознания. Хотя после этого ей стало немного легче, её состояние не вызывало сомнений — она медленно угасала. 23 декабря врачи признали положение безнадёжным, и на следующий день императрица, будучи в сознании, со всеми прощалась».

В начале зимы 1761 года припадки участились и после некоторых женщина отходила по несколько часов. Умерла Елизавета I Петровна 25 декабря 1761 (5 января 1762) в возрасте 52 лет.

Екатерина Великая (1729–1796)

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О смерти Екатерины Великой шутят, говоря, что императрица умерла «сидя на польском троне». Ходят легенды, что придворные шутя называли «польским троном» унитаз Екатерины, так как некогда императрица подарила своему фавориту, королю Польши Станиславу Августу, богато украшенный унитаз.

На самом деле все было не так — царица и правда сделала подобный подарок, но не Станиславу, а королю Швеции. К тому же, это был не роскошный унитаз, а обычная кабина-туалет.

Кроме этого, есть версия, что Екатерина Великая приказала привезти в качестве трофея из Польши королевский трон и в знак презрения приказала прорезать в нем дыру, соорудив своеобразный стульчак. Так это было или нет, мы, скорее всего, уже не узнаем. Зато абсолютно точно известно, что смертельный недуг застал императрицу именно в уборной.

Екатерина II, не в пример своей предшественнице, серьезно заботилась о своем здоровье. Императрица была умерена в еде и напитках — никогда не переедала, а из спиртного могла выпить лишь рюмку венгерского вина или рейнвейна. Также в старшем возрасте государыня отказалась от завтраков и ужинов.

Скончалась Екатерина II Великая в результате инсульта, произошедшего с ней в уборной опочивальни. В 9 м часу утра 6 (17) ноября 1796 г, царица вошла в уборную и долго из нее не показывалась. Камердинер и камеристка, дабы убедиться, что с пожилой императрицей все в порядке, вошли в помещение, где нашли пожилую женщину с сильно покрасневшим лицом, пеной у рта и вывихнутой ногой.

Вызванный к постели парализованной императрицы придворный эскулап, англичанин Роджерсон, прописал обычное в XVIII столетии лечение — горчичники к ногам и кровопускание. Но ничего не помогло и вскоре императрица скончалась. Екатерине Второй на момент смерти было 67 лет.