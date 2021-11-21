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Как жест из TikTok спас жизни двух девушек

Диана Товсепова
12 минут назад

Социальные сети и модные приложения иногда могут изменить чью-то жизнь или даже спасти ее. Такое случилось с двумя девушками, которых спас популярный в TikTok жест. "Рамблер" разбирался, что это за жест и как он помог в жизненно опасной ситуации.

Как жест из TikTok спас жизни двух девушек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказывается, ролики в TikTok растиражировали истории о универсальном жесте, с помощью которого можно спастись. Вирусные видеоролики показывали, как простой жест, придуманный сотрудниками Канадского женского фонда, помогает бороться с насилием.

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Жест легко повторить:

Показать раскрытую ладонь с согнутым большим пальцем, а оставшиеся четыре пальца опустить на большой согнутый, сжав в кулак. Затем снова распрямить ладонь.

Соцсети

Реальные истории спасения

Универсальный жест уже помог спасти чьи-то жизни. Один из случаев произошел в США. Там пропала 16-летняя девушка, а полиция не могла ее найти.

Похититель в течение трех дней перевозил девочку из штата в штат, пока случайный водитель в одном из городов не заметил, как девушка показывает ему рукой популярный жест из-за окна машины. Об этом сообщает NBCnews.

Водитель сразу же позвонил в службу спасения и назвал номер и приметы машины. В итоге полиции удалось задержать злоумышленника в районе Кентукки. Им оказался 61-летний Джеймс Брик. При обыске у него был обнаружен телефон с фотографиями несовершеннолетней девушки «сексуального характера».

Похитителю предъявили обвинение в «незаконном лишении свободы и хранении материалов, показывающих сексуальные действия несовершеннолетнего старше 12 лет, но моложе 18 лет».

Другой случай произошел в Испании. 11 ноября 2021 года в Барселоне местная жительница пришла в клинику вместе с сожителем. Пока он был занят, женщина показала через стекло тот самый жест, означающий просьбу о помощи.

Медсестра узнала популярный знак и смогла вовремя вызвать сотрудников правоохранительных органов. Полицейские после беседы арестовали мужчину.

"Благодаря этому жесту, который узнала работница больницы, мы арестовали спутника женщины за предполагаемое жестокое обращение", — объяснили в каталонской полиции.

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