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«Мыслитель»: спасенный медведь сел у озера, чтобы посмотреть на уток

Дарья Амосова
1 час назад

Пользователи Сети умиляются медведю, который вырыл яму у озера, чтобы посмотреть на плавающих уток.

Пользователь форума Reddit @Noiseless-42 выложил 23-секундный ролик в обсуждении, где делятся милыми видео из интернета. На кадрах виден медведь гризли, который лапами роет яму, садится и пристально смотрит на уток, плавающих в пруду.

Комментаторы сошлись в одном: медведь точно знает, как отдыхать.

«Теперь я хочу сидячую яму», «Я немного завидую; похоже, это замечательный способ провести день: в сидячей яме наблюдать за утками», «Несмотря на то, что это дикое животное, вам просто хочется сесть рядом с ним, обняв его, и тоже понаблюдать за утками», «Похож на философа или мыслителя», — пишут пользователи.

Также в комментариях поделились предысторией видео. Ролик был снят в месте под названием «Медвежий лес» в Северной Германии. Это заповедник, куда свозят медведей после того, как их спасла местная организация под названием «Четыре лапы». Компания также занимается спасением тигров, львов, коров и собак.

Автор ролика отметил, что животные тщательно охраняются, а по периметру заповедника стоит ограда, защищающая людей и животных.

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