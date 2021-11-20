«Теперь я хочу сидячую яму», «Я немного завидую; похоже, это замечательный способ провести день: в сидячей яме наблюдать за утками», «Несмотря на то, что это дикое животное, вам просто хочется сесть рядом с ним, обняв его, и тоже понаблюдать за утками», «Похож на философа или мыслителя», — пишут пользователи.