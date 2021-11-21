Зачем 500 темнокожих вышли на Красную площадь в 1963 году

В 1963 году африканские студенты организовали протестные выступления на Красной площади под лозунгами "Москва — вторая Алабама", "Остановите убийство африканцев" и многими другими. "Рамблер" расскажет, что же заставило темнокожих студентов выйти на митинг.
Так, 13 декабря 1963 года в одном из северных районов Москвы было обнаружено тело темнокожего мужчины Ассаре-Аддо, 29-летнего студента-медика из Ганы. Новость быстро распространилась в сообществе студентов из африканских стран, обучавшихся в СССР. Все были уверены, что мужчина был убит "русскими расистами".
И спустя несколько дней после происшествия, 18 декабря, темнокожие протестующие вышли на улицы. Собравшись у посольства Ганы в Москве, толпа почти из 500 человек двинулась в самое сердце Советского Союза — к Красной Площади. Они несли плакаты с броскими лозунгами, обвиняя советский народ в расизме. Советская милиция предприняла попытку заблокировать шествие, но не смогла помешать студентам попасть на Красную Площадь.
Советские власти, чтобы взять ситуацию под контроль, приняли решение провести переговоры, и министр образования СССР Вячеслав Елютин пригласил к себе нескольких представителей африканских студентов. Он выразил соболезнования по поводу смерти Ассаре-Аддо, предложил провести минуту молчания в его честь, а затем произнес речь:
"У нас большая страна, и в ней можно найти единичные личности, которые являются плохими людьми, так же как в любой стране есть небольшое количество людей, готовых совершить хулиганские действия. Эти единичные личности, конечно, могут нанести обиду советскому гражданину или иностранному гражданину. Но недопустимо и неправильно обобщать или делать выводы на основании таких случаев, если они имеют место, или говорить на этой основе об отношении к вам советского народа. Это должен понимать каждый непредвзятый, объективный человек. Также никогда не было, и никто из вас не может сказать, что это было, чтобы кто-то из наших деканов, преподавателей или служащих министерства допустил плохое слово или поступок по отношению к вам".
После окончания протестов судебно-медицинское экспертиза установила, что смерть студента Ганы наступила от переохлаждения в состоянии чрезвычайного алкогольного опьянения. Экспертиза проводилось в присутствии представителей ганского посольства и с участием двух ганских студентов-медиков, которые подтвердили эти выводы.
Стоит отметить, что Ассаре-Аддо был студентом медицинского института Твери (тогда Калинина), хотя его тело было найдено близ Москвы. И во время расследования всплыл факт того, что девятого декабря того же года Ленинградский и Калининский университеты уведомили Министерство высшего и среднего специального образования СССР, что студенты из Ганы были вызваны в Москву, чтобы провести выходные 14-15 декабря в посольстве своей страны. На запрос министерства посольство Ганы ответило, что отменило это приглашение. Однако администрацию Калининского университета вовремя не предупредили. И предполагается, что студент погиб как раз по пути в посольство.