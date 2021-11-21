Зачем 500 темнокожих вышли на Красную площадь в 1963 году

"У нас большая страна, и в ней можно найти единичные личности, которые являются плохими людьми, так же как в любой стране есть небольшое количество людей, готовых совершить хулиганские действия. Эти единичные личности, конечно, могут нанести обиду советскому гражданину или иностранному гражданину. Но недопустимо и неправильно обобщать или делать выводы на основании таких случаев, если они имеют место, или говорить на этой основе об отношении к вам советского народа. Это должен понимать каждый непредвзятый, объективный человек. Также никогда не было, и никто из вас не может сказать, что это было, чтобы кто-то из наших деканов, преподавателей или служащих министерства допустил плохое слово или поступок по отношению к вам".