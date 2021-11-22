Адмирал Попов смоделировал гибель подлодки "Курск"

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов смоделировал ситуацию, при которой атомная подводная лодка "Курск" погибла от столкновения с субмариной НАТО. Об этом сообщают РИА Новости.
"Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. По официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.
По его мнению, субмарина НАТО следила за российской, но слишком сильно приблизилась к подлодке "либо маневр "Курска" привел к потере контакта".
"Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую", — сказал Попов.
Столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" был поврежден торпедный аппарат, затем произошел взрыв, началось затопление первого отсека. Тогда подводная лодка ударилась в дно.
"Детонация всего торпедного боезапаса и лишение первого отсека. Не только первого — первого, второго, третьего. И четвертый разрушен тоже. Второй взрыв мощнейший. И вот от первого столкновения, от собственного столкновения, и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", — объяснил адмирал.
Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО.
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