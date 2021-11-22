Okko и «Рамблер» покажут прямую трансляцию концерта фонда «Подари жизнь»

«В этом году фонду «Подари жизнь» исполняется 15 лет. Мы ценим и любим все, что было сделано за это время благодаря поддержке благотворителей, доноров и волонтеров. Но мы не остаемся в прошлом, перед нами новые вызовы. Наша жизнь и наша энергия впереди. В новом, молодом, разнообразном и актуальном. Именно поэтому мы пригласили встретить 15-летие фонда тех, кто в этом будущем уже живет, создает, осмеливается, меняет. Мы знаем, что детский рак излечим. Мы знаем, что с нами ваша поддержка. И этого достаточно, чтобы идти вперед, не оглядываясь».