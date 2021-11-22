Кем на самом деле была первая женщина-посол

В массовой культуре статус первой женщины-дипломата прочно закрепился за Александрой Коллонтай. Но в действительности ее опередила венгерская феминистка, суфражистка и пацифистка Розика Швиммер. «Рамблер» вспомнил ее историю.

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Розика Швиммер родилась 11 сентября 1877 года в Будапеште. Ее семья принадлежала к верхушке среднего класса: отец сколотил состояние на торговле зерном и овощами. Поэтому Розика получила приличное образование, в частности окончила женское училище, а потом посещала коммерческую вечернюю школу для мальчиков. В результате она изучала не только иностранные языки и музыку, но и математику. Последнее пригодилось ей, когда материальное положение семьи ухудшилось, и она устроилась работать бухгалтером. Розика также подрабатывала корреспондентом. Она на себе испытала дискриминацию женщин-работниц, поэтому активно включилась в борьбу за женские права, включая избирательное.

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Уже в 1897 году она организовала и возглавила Ассоциацию венгерских женщин-клерков. А в 1904 году стала участницей Венгерской феминистской ассоциации (или Ассоциации феминисток). Также она была членом-корреспондентом Международного альянса за избирательные права женщин (IWSA). Розика Швиммер регулярно выступала с лекциями о женском избирательном праве, редактировала журнал «Женщина и общество» и публиковала там свои статьи на тему женского образования, здоровья и работы.

От лица Ассоциации Розика Швиммер выступала за совместное и равное обучение мальчиков и девочек, так как считала, что учебная программа для девочек намеренно поверхностная и неполная. Кроме того, Розика агитировала за расширение сети бесплатных детских садов.

Надо отметить, что венгерские суфражистки в отличие от англичанок вели себя мирно и не устраивали хулиганских выходок. Самой смелой акцией стала раздача листовок около парламента. А Розика Швиммер до конца жизни оставалась убежденной пацифисткой.

Именно поэтому она осудила и произвол полиции при разгоне демонстрации 23 мая 1912 года, и агрессивные действия самих протестующих. В это время в своих статьях Розика Швиммер предрекает новую большую европейскую войну. Она искренне убеждена, что насилие в мире — это наследие патриархата, закономерный результат того, что у власти находятся только мужчины.

«Война, плач тысяч отчаявшихся семей, горящая Европа — это результат односторонней мужской государственной системы», — пишет Розика Швиммер в 1912 году.

Активистка видит спасение в предоставлении избирательного права всем женщинам, которые таким образом смогут влиять на принимаемые мужчинами решения.

Розика Швиммер деятельно учительствовала в организации конгресса Международного альянса за избирательные права женщин в Будапеште. Мероприятие высоко оценили журналисты всех стран, а Швиммер стала знаменита.

Но сама Розика почувствовала усталость после конгресса и решила сосредоточиться на работе. Она переехала в Лондон, где заняла место пресс-секретаря IWSA и подрабатывала журналистом в различных изданиях. В британской столице и застала ее Первая мировая война. Розика Швиммер не успела вернуться на родину и принялась агитировать за прекращение боевых действий. Будучи поданной Австро-Венгрии Розика стала нежелательным человеком в Лондоне. Разведка и вовсе начала подозревать ее в шпионаже для своей страны.

Поэтому Розика Швиммер уехала в США, где пыталась организовать конференцию нейтральных государств, для чего написала даже президенту США Вудро Вильсону. Она также вступила в Женскую партию мира и даже сагитировала промышленного магната Генри Форда, который зафрахтовал для нее «Корабль мира» в Стокгольм.

Розика Швиммер пыталась объединить влиятельных пацифистов всех стран, чтобы заставить воюющие стороны встретиться за столом переговоров и прекратить войну. Но ее инициатива не имела успеха.

Как только в результате революции 1918 года Венгрия стала независимой страной, премьер-министр Михай Каройи вспомнил об известной соотечественнице и 19 ноября назначил ее официальным послом в Швейцарии.

К сожалению, дипломатическое поприще не покорилось Розике Швиммер. Провал ее миссии в стране шоколада, сыра и часов во многом связывают с тем, что в это время там остро стоял вопрос предоставления избирательных прав женщинам. И назначение на пост дипломата известной суфражистки правительство Швейцарии восприняло как однозначное давление со стороны Венгрии. Поэтому уже в начале 1919 года Розику Швиммер отозвали обратно. Кстати, свое избирательно право женщины Швейцарии получат только в 1971 году, и то не во всех кантонах.

Вообще в 1919 году Швиммер оказалась в сложном положении. В борьбе венгерских коммунистов с силами Миклоша Хорти она не поддерживала ни одну из сторон, так как ее равно ужасал и красный, и белый террор. После прихода Хорти к власти Розика Швиммер навсегда уехала из Венгрии.

Она поселилась в США, хотя получить гражданство этой страны не смогла. Из-за своих пацифистских убеждений она отказалась принимать ту часть присяги, которая гласила, что в случае необходимости она обещает защищать свою новую страну. Швиммер пыталась оспорить отказ, но проиграла дело в суде.

Розика Швиммер продолжала активную общественную деятельность. Например, в 1935 году вместе с суфражисткой Мэри Риттер Бирд она создала Всемирный центр женских архивов. За это уже в 1937 году Розика Швиммер получила Всемирную премию мира. А за организацию первой Всемирной федералистской организации XX века ее даже номинировали на Нобелевскую премию.