Почему говорят, что Россия — родина слонов

На территории России слоны живут разве что в зоопарках Почему же тогда есть поговорка, что наша страна — родина хоботных?

Версия 1: анекдот

Фраза «Россия — родина слонов» впервые появилась в анекдоте времен СССР. Она пародировала заголовки статей, авторы которых присваивали стране исключительный вклад в развитии науки и технологий.

В 40-50-х годах штамп в стиле «Россия/СССР — родина...» можно было встретить в учебниках, выступлениях политиков, на демонстрациях и в научных журналах. Так, страна становилась родиной радио и авиации: журналистам было важно подчеркнуть приоритет отечественной науки над западной.

Вот так выглядел анекдот:

«Год Слона, разные страны издают книги на „слоновью“ тему . Немцы издали 1-ю часть 1-го полутома пятитомника „Краткое введение в слоноведение“. Американцы — книжку карманного формата „Что нужно знать среднему американцу о слонах“. Англичане — монографию „Слоны в Британской Индии“. Израильтяне — статью „Слоны и еврейский вопрос“. Французы — буклет „Любовь у слонов“. В Советском Союзе вышел трехтомник: первый том назывался „Россия — родина слонов“, второй том — „Классики марксизма-ленинизма о слонах“, третий том — „Слоны в свете решений двадцать шестого съезда КПСС“.

Фраза из анекдота ушла в народ и стала нарицательной. Сегодня штамп употребляют в шутку по отношению к странам (не только России), которые присваивают себе непомерно большие заслуги.

Версия 2: тюрьма

Фразу можно написать по-другому: «Россия — родина СЛОНов». СЛОН в данном случае — популярная в тюрьме татуировка. Расшифровывается аббревиатура по-разному: «смерть легавым от ножа», «советские лагеря особого назначения», «с малых лет одни несчастья», «Слава Ленину — отцу нашему».

Версия 3: кунсткамера