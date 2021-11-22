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Почему в СССР входные двери открывались внутрь

Мира Маркина
53 минуты назад

В Советском Союзе строительство многоквартирных домов велось строго в соответствии с ГОСТами, в которых предписывалось оснащать квартиры дверями, открывающимися внутрь. О том, почему следовали именно такому правилу, читайте в материале "Рамблера".

Почему в СССР входные двери открывались внутрь
Фото: Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

Во-первых, причиной установки дверей, открывающихся внутрь помещения, были требования обеспечения пожарной безопасности. В случае аварийной ситуации, когда на кону стоит жизнь человека, двери, которые открываются внутрь, легко выбить и быстро войти в квартиру. В противном случае необходимо распиливать щеколду, что крайне нежелательно, когда счет идет буквально на секунды.

Второй причиной установки дверей, открывающихся внутрь, были весьма узкие лестничные клетки. Входные двери разных квартир располагались, как правило, очень близко друг к другу (в том числе и напротив), поэтому, открывая дверь, был бы риск задеть соседа, пытающегося, например, зайти в свою квартиру. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации, когда жильцам необходимо было бы немедленно эвакуироваться, открывающиеся наружу двери могли попросту заблокировать друг друга и не дать людям выйти из квартир.

Третье обстоятельство установки дверей, открывающихся внутрь, касалось частных домов в деревнях. Особенно в местностях, где часто фиксируются морозы и обильные снегопады. Дверь попросту могло завалить снегом. Выйти из дома в таком случае люди просто не смогли бы. В случае же с дверями, открывающимися внутрь, проблему выхода наружу можно было решить с помощью лопаты.

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