На что жалуются бездомные в разных странах

Кажется, что в теплом климате бездомным выживать проще, чем в холодном. На самом деле, все зависит от условий жизни и поддержки социальной сферы. В одних странах бездомный может долгое время жить на улице и питаться в определенных точках, а в других государствах БОМЖей практически нет. В материале "Рамблера" — о том, на что жалуются бездомные люди в разных странах.

Япония — осознанный отказ от жилья

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В Японии очень дорога недвижимость и не все могут позволить себе снимать квартиру, не говоря уже о ее покупке. Те, кто был в Японии, говорят, что бездомные там отличаются аккуратностью и опрятностью. Они не позволяют себе источать неприятный запах в общественном транспорте, а также никогда не попрошайничают. В Японии так не принято, поэтому большинство из них сами зарабатывают себе на жизнь небольшой работой. Ночуют они либо в коробках, либо строят небольшие деревянные домики, а власти терпят их даже в центре города. Как правило, такие домики находятся у трасс. Никаких удобств там нет, но зато там бездомный может переночевать без холода и ветра. В Японии также практикуют осознанный отказ от дома, когда человек таким образом иступляет свои грехи. При этом собственную квартиру он сдает.

В 2002 году в Японии приняли Закон о поддержке самообеспечения бездомных, который действовал десять лет, а потом был продлен еще на пять. В рамках закона администрации создавали муниципальные приюты для бездомных и предоставляли им работу и жилье.

Франция — клошары

"Клошары" — так называют бездомных во Франции. Их жизнь примечательна тем, что у них существует особая иерархия между собой. Те бездомные, которые уже давно живут на улице, обитают в центре Парижа, а новички селятся в более отдаленных районах.

БОМЖи во Франции селятся повсюду. Он живут в парках, на центральных улицах, в подземных переходах и метро. Существует множество социальных программ от государства, но только в одном Париже живет более пяти тысяч человек бездомных. У них нет работы, жилья, а зарабатывают на жизнь они попрошайничеством. В последнее время их становится все больше, потому что стало больше мигрантов. Существуют кризисные центры, которые дают ночлег и кров. В них можно принять душ и постирать одежду, но бездомные приходят туда, пользуются благами цивилизации, а потом возвращаются на улицу.

США — равноправие

В Америке равноправие наблюдается во всем, в том числе и в общении с бездомными. Любой прохожий может подсесть на улице к попрошайке и обсудить с ним погоду, политику или узнать историю его жизни. В Америке бездомные действительно являются большой проблемой. По разным оценкам, их количество составляет от 550 тысяч до 3,5 млн человек. Для сравнения: в 2020 году население США составило 329,5 миллиона человек.