Нет ершиков и коридоров: чем плохи американские дома

Россияне часто удивляются быту американцев, который показывают в кино, и считают, что это неправда. На самом деле, устройство домой в США такое же, как и в фильмах. Просто для русского человека это кажется удивительным. В материале "Рамблера" — главные отличия американских домов.

Отсутствие коридора

Видео дня

Удивительные вещи вы заметите уже при входе в дом. Мы привыкли, что в каждом доме есть отдельное помещение, где можно снять обувь и оставить верхнюю одежду. У американцев такого нет, потому что обувь они действительно не снимают, а если и приходят в грязном, то берут все в руки и относят в кладовую, прачечную или оставляют в гараже. Коридоры есть только в тех домах, которые расположены в более холодных регионах США. Для верхней одежды, если она все-таки нужна, американцы устанавливают шкафы-купе, которые вписываются в интерьер.

Огромные раковины

Раковины на американской кухне больше похожи на небольшую ванную или поддон для душевой кабины. При этом, даже если у человека скопилась гора грязной посуды, вероятнее всего он будет использовать посудомойку. В таких раковинах стоит измельчитель бытовых отходов, поэтому здесь не нужна специальная перегородка, которая предотвращает засоры, а остатки пищи не нужно выкидывать в урну. При нажатии кнопки отходы измельчаются и смываются в канализацию вместе с водой. Это удобно и более экологично.

Поднимащиеся створки

В домах США на окнах вы не увидите ручек. Дело в том, что для того, чтобы открыть окно, его нужно поднять. Такое строение обусловлено климатом и экономией пространства. Если открыть окно, оно не будет занимать часть пространства и мешать, а окна из-за теплого климата, тут открывают часто.

На окнах также нет штор. Это уже относится к особенностям менталитета. Американцы не следят за чужой жизнью и уверены, что другим тоже нет дела до того, чем они занимаются у себя дома. В домах есть жалюзи, которые опускают для защиты от яркого солнца. Шторы же появляются только как элемент декора.

Душ без шланга

В ванных комнатах у американцев отсутствует много привычных европейцам и россиянам вещей. Одной из таких является душ без гибкого шланга. Он просто выглядывает из стены. Опустить или направить его в другую сторону не получится, поэтому придется терпеть и мыться полностью. Еще одна особенность такого душа — существует всего один рычаг, который регулирует напор и температуру воды. Поэтому если горячий душ, то обязательно с сильным напором, а холодный — со слабым. Те, кто приезжают в США из Европы, очень мучаются, но в конце концов сдаются и заморачиваются с сантехникой, которую заказывают из европейских магазинов.

Отсутствие ершика для туалета