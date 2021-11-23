Как в СССР появился «Киевский» торт

В Советском Союзе «Киевский» торт котировался так же высоко, как армянский коньяк или конфеты «Птичье молоко». Встретить его в свободной продаже было невероятно сложно. Но зато с узнаваемой коробкой, украшенной листьями каштанов, можно было попасть в самые труднодоступные официальные кабинеты. Конечно же, такой легендарный продукт не мог не обрасти мифами и легендами.

Многие люди старшего поколения могут рассказать «классическую» историю «Киевского» торта. Согласно ей, это изделие появилось случайно, благодаря оплошности кондитеров. Работники цеха киевской Кондитерской фабрики имени Карла Маркса забыли вечером поместить емкость со взбитыми белками в холодильник. Продукт простоял при неподходящей для него температуре всю ночь и, разумеется, утратил свою пышность.

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Увидев поутру осевшие сливки, кондитеры решили выйти из положения и добавили в сливки муку и орехи. Полученный состав они запекли и получили коржи с невиданными до этого свойствами. Якобы они и легли в основу знаменитого торта. Произошло это событие, если верить «знатокам» в 50 х годах. То есть как раз в то время, когда в продаже появились первые «Киевские» торты.

Как вы уже поняли, это всего лишь красивая сказка, не имеющая ничего общего с реальностью. Конечно же, в СССР никто не допустил бы подобного творчества, пусть даже успешного, на предприятии пищевой отрасли. «Киевский» торт — это не случайное изобретение работников цеха, а результат кропотливой работы специалистов.

Острословы называли поезд Киев — Москва «тортовозом». Коробка со знакомым орнаментом была самой распространенной ручной кладью его пассажиров. Его умудрялись подвергать глубокой заморозке и вывозить в качестве сувенира даже за границу. Да что там говорить — «Киевский» очень любили генеральный секретарь Леонид Брежнев и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. Для высокопоставленных сладкоежек торты делали по спецзаказу. Один из самых больших экземпляров весил 5 кг и имел три яруса.

«Киевский» торт сегодня

Сегодня «Киевский» торт потерял свой элитный статус. Его производят десятки кондитерских компаний в Украине, России и даже в странах дальнего зарубежья. Доступность ингредиентов и оригинального рецепта также дают возможность приготовить этот шедевр в домашних условиях, причем в классическом советском исполнении, с кремом «Шарлотт» и орехами кешью.