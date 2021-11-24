Кукла Летта: история одержимой игрушки

В 1970 году австралиец Кэрри Уолтон приехал в небольшой городок Уогга-Уогга на похороны своей бабушки. После похорон он решил осмотреть соседний дом, который все детство пугал его. Пройдя по комнатам, уже на выходе, Кэрри заглянул под крыльцо и нашел там куклу-марионетку, впоследствии изменившую его жизнь.

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Неожиданная находка

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Игрушка была странной: карлик в зеленном старинном камзоле, со стеклянными глазами, длинным носом и пучком черных волос. Поразило мужчину и жуткое лицо куклы, которая смотрела на него с пугающей улыбкой. Кэрри Уолтон вспоминал:

«Увидеть лицо этой куклы даже днем неприятно, а ночью – это вообще кошмар. Но, несмотря на это, я взял куклу домой, словно по какому-то наитию. Хотя в голове у меня родилось и вполне логическое объяснение поступку: это старинное изделие, должно быть очень ценное».

Когда Кэрри Уолтон привез находку домой, двое его маленьких детей встретили куклу слезами и истерикой. Новый владелец назвал марионетку Летта (Letta). Кэрри сам не понимал, почему выбрал именно это имя, но со временем получил ответ.

Одержимая кукла

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С появлением Летты в доме Уолтонов начались твориться странные вещи. В комнате с куклой была гнетущая атмосфера, рядом с ней люди ощущали дискомфорт и даже тошноту. Уолтоны не раз с удивлением замечали, что марионетка меняет позу, и у нее двигаются руки и голова. Кэрри вспоминал:

«Наши собаки возненавидели Летту. Каждый раз находясь рядом с ней, они пытались напасть на куклу и укусить ее».

Кэрри Уолтон решил, что игрушка имеет отношение к потусторонним силам, и обратился к экстрасенсам. Оказалось, что кукла стала одержимой 200 лет назад в Румынии. Местные цыгане верили в переселение душ умерших людей в куклы.

Когда у цыганской женщины утонул сын, ведьма провела обряд и переместила его душу в марионетку Уолтонов. У Летты на самом деле человеческие волосы, а в голове куклы находится частичка человеческой кожи.

Отпусти меня

Экстрасенсы объяснили и смысл имени куклы, которое на самом деле — аббревиатура. Слово Letta – сокращенная фраза Lett мe оut, что в переводе с английского означает: «отпусти меня». Узнав об истории игрушки, мужчина решил ее продать, но ему всегда что-то мешало. Кэрри вспоминал:

«Я отчаянно нуждался в деньгах и договорился продать куклу за 400 долларов одной женщине. Но когда я приехал на встречу, почувствовал, что просто не могу вытащить эту проклятую куклу из машины. Я не могу это объяснить, но некая сила выталкивала меня прочь. Я могу договориться продать этого монстра даже за миллион, но все равно не смогу физически это сделать».

Уничтожить куклу — сжечь или сломать ее — он тоже не смог. Кэрри уверен, что так игрушка защищала себя и не позволяла ему причинить ей вред. Через соседей и друзей история о марионетки дошла до СМИ, и Кэрри Ултона пригласили на телешоу, где он рассказал о зловещей игрушке всей Австралии.

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