Генетик опроверг миф о влиянии коронавируса на ДНК

Генетик, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Евгений Лильин заявил, что коронавирус не способен влиять на человеческую ДНК и не может ее изменить. Об этом пишет URA.RU.

"Репарация, то есть восстановление ДНК — настолько мощный процесс, что никакие побочные воздействия (а вирус — это именно побочное воздействие) не влияют на половые клетки", — сказал ученый.

Он объяснил, что если бы на половые клетки оказывалось влияние, то из-за предыдущих эпидемий человечество бы уже изменилось.

По словам Лильина, на репарационные системы ДНК не оказывает существенного влияния даже радиация. Согласно исследованию ученых из Японии, выжившие после облучения производят на свет здоровое потомство без отклонений.