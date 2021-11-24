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Кто и зачем придумал белорусский арабский алфавит

Дарья Амосова
1 час назад

Да, и такое бывает: рассказываем, кто, когда и почему придумал белорусскую арабицу.

Кто и зачем придумал белорусский арабский алфавит
Фото: Maxime Seveleu-DubrovnikMaxime Seveleu-Dubrovnik

Можно ли записывать славянский язык арабицей?

Можно. Арабское письмо, равно как и кириллица, латиница или китайские иероглифы — это система письменности, одна из форм существования языка.

Письменность — по статистике скорее редкость, а не обязательное условие существования языка. Из 4000-5000 существующих на данный момент языков только 100 имеют письменность — это не более 2%.

И эти два процента не сразу получили ту форму письменности, к которой мы привыкли сейчас.

  • Турция перешла с арабского на латинский алфавит только в 1928 году: до того турки столетиями писали на арабице.
  • В СССР также хотели отменить кириллицу и ввести латиницу после революции 1917 года. Цель — объединить народы, в том числе мусульманские, и избавиться от наследия царской России с ее вездесущими твердыми знаками и «ятьями».
  • В Сербии на государственном уровне официальной письменностью признана кириллица. Однако в рекламе, медиа и быту используют латиницу. Сербы легко переключаются в переписке с одной письменности на другую.

Откуда взялся белорусский арабский алфавит?

Необычная система письма возникла в XVI веке. Как и «традиционный» арабский алфавит, белорусская арабица состояла из 28 букв.

Белорусскую арабицу использовали татары, которые жили в Великом княжестве Литовском, части территории современной Беларуси. Белорусские татары, также известные как «липки», до XVI века говорили на татарском. Затем общность перестала использовать свой язык и перешла на белорусский, сохранив при этом письменность. Языки, написанные на белорусской арабице называются «китабы».

Общность белорусских татар до сих пор живет на территории страны. Их численность на начало XXI века насчитывает свыше 11 тысяч.

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