Кто и зачем придумал белорусский арабский алфавит

Да, и такое бывает: рассказываем, кто, когда и почему придумал белорусскую арабицу.
Можно. Арабское письмо, равно как и кириллица, латиница или китайские иероглифы — это система письменности, одна из форм существования языка.
Письменность — по статистике скорее редкость, а не обязательное условие существования языка. Из 4000-5000 существующих на данный момент языков только 100 имеют письменность — это не более 2%.
И эти два процента не сразу получили ту форму письменности, к которой мы привыкли сейчас.
Необычная система письма возникла в XVI веке. Как и «традиционный» арабский алфавит, белорусская арабица состояла из 28 букв.
Белорусскую арабицу использовали татары, которые жили в Великом княжестве Литовском, части территории современной Беларуси. Белорусские татары, также известные как «липки», до XVI века говорили на татарском. Затем общность перестала использовать свой язык и перешла на белорусский, сохранив при этом письменность. Языки, написанные на белорусской арабице называются «китабы».
Общность белорусских татар до сих пор живет на территории страны. Их численность на начало XXI века насчитывает свыше 11 тысяч.