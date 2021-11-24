Кто и зачем придумал белорусский арабский алфавит

Да, и такое бывает: рассказываем, кто, когда и почему придумал белорусскую арабицу.

Фото: Maxime Seveleu-Dubrovnik Maxime Seveleu-Dubrovnik

Можно ли записывать славянский язык арабицей?

Можно. Арабское письмо, равно как и кириллица, латиница или китайские иероглифы — это система письменности, одна из форм существования языка.

Письменность — по статистике скорее редкость, а не обязательное условие существования языка. Из 4000-5000 существующих на данный момент языков только 100 имеют письменность — это не более 2%.

И эти два процента не сразу получили ту форму письменности, к которой мы привыкли сейчас.

Турция перешла с арабского на латинский алфавит только в 1928 году: до того турки столетиями писали на арабице.

В СССР также хотели отменить кириллицу и ввести латиницу после революции 1917 года. Цель — объединить народы, в том числе мусульманские, и избавиться от наследия царской России с ее вездесущими твердыми знаками и «ятьями».

В Сербии на государственном уровне официальной письменностью признана кириллица. Однако в рекламе, медиа и быту используют латиницу. Сербы легко переключаются в переписке с одной письменности на другую.

Откуда взялся белорусский арабский алфавит?

Необычная система письма возникла в XVI веке. Как и «традиционный» арабский алфавит, белорусская арабица состояла из 28 букв.

Белорусскую арабицу использовали татары, которые жили в Великом княжестве Литовском, части территории современной Беларуси. Белорусские татары, также известные как «липки», до XVI века говорили на татарском. Затем общность перестала использовать свой язык и перешла на белорусский, сохранив при этом письменность. Языки, написанные на белорусской арабице называются «китабы».