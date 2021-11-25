Прямая трансляция благотворительного концерта «Не смотри назад»

26 ноября, в честь своего 15-летия, фонд «Подари жизнь» проведет благотворительный концерт «Не смотри назад» в театре «Современник».

Участники концерта: Синекдоха Монток, Рушана, группа Сироткин, Муся Тотибадзе, The Hatters, Сёстры, группа RINAL, MANIZHA, группа Tesla Boy, Диана Арбенина, Юрий Шевчук и группа ДДТ. Режиссер концерта - хореограф Владимир Варнава.

Во время прямой трансляции на портале «Рамблер» каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда.

Генеральный партнер концерта – Сбер.