Зачем шпионы носили обувь с обратной подошвой

Пользователь форума Reddit поделился фотографией необычного музейного экспоната. По словам автора, туфли с подошвой «наоборот» придумали специально для шпионов.

Фото: Reddit Reddit

По словам автора поста, подобные ботинки носили шпионы из антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Если приглядеться, то видно, что подошва пришита наоборот. Подобные ботинки оставляют след, как будто человек шел в обратную сторону — это нужно для запутывания следов.

Автор оригинального поста на форуме Reddit @Kanagawabatice объясняет, что во время войны шпионам приходилось несладко. За ними велась охота, а нацисты объявляли награду тем, кто выдаст расположение предателей.

«Подошвы обращены в противоположном направлении, заставляя любого, идущего по их следам, думать, что владелец шел в его сторону, а не обратно», — пишет автор.

Пользователь также отметил, что прототипом ботинок послужили сапоги, которые носили самогонщики во время Сухого закона в США 1920-33 гг. Поставщики нелегального алкоголя носили обувь, которая повторяла отпечаток коровьих копыт. Так они скрывали свой путь до клиентов.

National Photo Company Collection (Library of Congress)

В комментариях отметили, что это ранний и самый базовый дизайн. Ботинки носили не в городе, где особенности подошвы заметны невооруженным глазом, а в лесу или деревне.