Бренду Dior пришлось извиняться перед китайцами

Французский модный дом Dior угодил в скандал и был вынужден публично извиниться перед народом Китая за фотографию модели, которую китайцы посчитали оскорбительной.

Фото: Lady Dior As Seen By Lady Dior As Seen By

Фотографу Чэнь Мань, которая стала автором скандального снимка, пришлось извиняться за свое "невежество" и пообещать более серьезно считать, передает South China Morning Post.

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Скандальный постер появился на выставке Lady Dior в Шанхае. Модель на снимке накрашена непривычно для азиаток. У нее были веснушки на щеках, легкий загар и темные насыщенные тени на глазах.

Lady Dior As Seen By

Одета девушка была в ханьфу, традиционный женский наряд, а в руках держала сумку Lady Dior. На пальцах руки у нее были аксессуары в виде длинных ногтей.

Фото вызвало шумиху в Сети. По мнению пользователей, снимок "олицетворяет западные стереотипы об азиатах и принижает достоинство китайцев". Вскоре к скандалу присоединились и китайские СМИ. Они сообщают, что светлая кожа и большие глаза считаются идеальными чертами китаянок, а модель на снимке "с опухшими веками", что, по их мнению, оскорбляет культуру страны.

"Девушка на снимке Dior имеет мрачное лицо и зловещие глаза. В течение многих лет на западе азиатских женщин демонстрировали с маленькими глазами и веснушками. Фотограф подыгрывает брендам и эстетическим вкусам западного мира", —сообщает издание ChinaDaily.

В Dior оперативно оправдались тем, что фото было не коммерческой рекламой, а произведением искусство. После критики бренд удалил этот снимок.

"Мы удалили эту работу сразу после появления критики в Интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех [наших] публично выставленных работ", — заявили представители бренда.

Чэнь Мань, 41-летняя фотограф родом из Китая, также признала свои ошибки.

"Я буду изучать историю родного края, посещать более важные мероприятия и улучшать собственную идеологию... Я буду стремиться рассказывать о Китае через свои творения. Я виню себя в своей незрелости и невежестве", — заявила фотограф.