Самые странные вещи, с которыми сталкивались советские космонавты

19 апреля 1982 года на околоземную орбиту была выведена станция «Салют-7», являвшаяся модернизированным вариантом станции «Салют-6». Комплекс научного оборудования новой станции пополнился такими приборами как рентгеновский телескоп РТ-4М, установка «Кристалл» с электропечами «Магам-Ф» и «Корунд», биотехнологическая установка «Таврия», медицинская аппаратура с функцией диагностики «Аэлита», французская фотоаппаратура «Пирамиг» для изучения внеземного пространства. Именно внеземное пространство и преподнесло впоследствии сюрприз советским космонавтам. Изначально планировалось, что «Салют-7» прослужит 5 лет и примет 5 основных экспедиций, однако станция просуществовала гораздо дольше.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Всего за время работы станции до 1991 года на ней побывали 6 основных экспедиций и 5 экспедиций посещения. В феврале 1984 года на «Салют-7» отправился очередной пилотируемый космический корабль «Союз Т-10» под командованием Леонида Кизима. Также на борту корабля находились бортинженер Владимир Соловьев и космонавт-исследователь Олег Атьков. Они стали «старожилами» «Салюта-7», потом к ним присоединились «гости»: Светлана Савицкая, Игорь Волк и Владимир Джанибеков. Всем им суждено было стать свидетелями необъяснимого явления, информация о котором была в те годы засекречена.

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На 155-й день полета командир Леонид Кизим передал на Землю, наверное, одно из самых необычных сообщений в истории освоения космоса. Как пишет Анатолий Бернацкий в издании «100 великих мистических тайн», по словам Кизима, на пути станции «Салют-7» возникло оранжевое облако неизвестного происхождения. Пока в Центре управления полетами анализировали полученную информацию, станция вошла в облако.

Тут же оранжевое свечение, словно газ, «проникло» внутрь. Ослепительный свет окутал каждого космонавта, и на несколько секунд все они лишились возможности видеть. Когда зрение вернулось, покорители космоса в поисках ответов на возникшие в тот момент вопросы выглянули в иллюминаторы.

По ту сторону прочного стекла космонавты увидели 7 гигантских фигур. Ни у кого не возникло сомнения в том, что перед ними самые настоящие ангелы. Неизвестно, были ли у фигур крылья или ореолы вокруг голов, потому как Кизима и его товарищей поразило совсем другое – выражение ангельских лиц. Космонавты позже вспоминали, что существа, заметив пристальное внимание людей, повернулись к ним, на их лицах сияли улыбки. Примечательно, что по утверждениям космонавтов это были не приветственные улыбки, скорее они выражали восторг и радость. «Мы так не улыбаемся» — рассказывали обитатели «Союза-7». Через 10 минут ангелы исчезли вместе с облаком. Позже космонавтов обследовали медики, но никаких отклонений у них выявлено не было.

О подобных явлениях в то время говорить было запрещено. Поэтому неудивительно, что отчет космонавтов сразу оказался в папке под грифом «Совершенно секретно». Однако на самом деле странные происшествия в космосе, которые так и не смогла объяснить наука, никогда не были редкостью. Например, Владислав Волков сообщал, что слышал доносящийся из темноты лай собаки.

«Мне почудилось, что это голос нашей Лайки (собаки, погибшей на орбите)»

— говорил Волков.

Потом космонавт отчетливо услышал плач ребенка и чьи-то голоса. Георгий Гречко вспоминал, что, когда он пролетал над мысом Горн, где в древности разбивалось множество кораблей, им овладело неприятное чувство опасности, от которого он еле избавился.