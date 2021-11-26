Как вел себя Берия во время казни

Официальная дата казни Берии – 23 декабря 1953 года 19:50. Жуков пишет, что в его расстреле принимали участие те же, кто его охранял. Ссылаясь на слова очевидцев, маршал утверждал, что Лаврентий Павлович перед казнью вел себя как «последний трус», истерично плакал, становился на колени, умолял о пощаде и в конце концов обмарался. «Гадко жил и еще более гадко умер».

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Исследователь Антон Антонов-Овсеенко, сын известного революционера, в своей книге «Лаврентий Берия» (1999 год) писал, что бывший нарком был расстрелян генерал-лейтенантом Павлом Батицким, Героем Советского Союза, основателем сил противовоздушной обороны СССР (впоследствии он стал заместителем командующего объединенными силами стран Варшавского договора»).

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Антонов-Овсеенко отмечает, что перед расстрелом Берию привязали к доске, чтобы пуля не отрикошетила, и практически сразу Батицкий выстрели ему прямо в середину лба, после чего безжизненное тело наркома повисло на веревках. Казнь совершалась в присутствии маршала Конева, генерала Москаленко, Генерального прокурора СССР Руденко, еще нескольких военных и врача, который и засвидетельствовал факт смерти. Берию завернули в холщовую ткань и повезли в крематорий.

Дальше исследователь, ссылаясь слова очевидцев, в подробностях описывает картину кремации Берии. Когда расстрелянного наркома поместили в печь присутствующие прильнули к стеклу, чтобы наблюдать процесс уничтожения его останков. Увиденное их шокировало: охваченное пламенем тело бывшего начальника вдруг задергалось, и всем почудилось будто убитый палач ожил. Но все оказалось гораздо банальнее: просто сотрудники крематория забыли подрезать телу сухожилия, а мышцы под воздействием высоких температур стали сокращаться, вызывая эффект «оживления» мертвеца.

Вопрос о том, был ли кремирован Берия для многих остается открытым. Сомнения усиливает отсутствие акта о кремации Берии, тогда как подобные документы в отношении казненных его заместителей, например, Всеволода Меркулова или Богдана Кобулова, имеются. Некоторые исследователи даже полагают, что Берия не был расстрелян и сумел скрыться в одной из стран Южной Америки.