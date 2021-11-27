Как Брежнева спасали от террористов и шли за ним в урановые шахты

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о том, как в разные годы в России и СССР охраняли первых лиц государства. Телохранители были рядом с царями, вождями и президентами в самые напряженные моменты истории, защищали их и знали многое о личной жизни объектов №1. В прошлый раз речь шла об организации охраны первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который недолюбливал своих телохранителей и стремился сократить их число. Сегодня «Лента.ру» рассказывает об охране Леонида Брежнева. В отличие от предшественников, Брежнев уважал своих телохранителей, заступался за них и прощал им мелкие провинности. Те платили генсеку той же монетой — шли за ним в урановые шахты без спецзащиты, спасали его из-под рухнувших деревянных перекрытий и защищали от пуль террористов.

В дни, когда в Кремле решался вопрос об отставке Никиты Хрущева, под усиленной охраной был не только опальный глава СССР, но и его потенциальный преемник — 58-летний Леонид Брежнев. Тогда рядом с квартирой будущего генерального секретаря постоянно находился начальник его службы охраны Александр Рябенко, вооруженный автоматом.

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Брежнев знал его еще с 1938 года — Рябенко трудился водителем у Леонида Ильича еще в его бытность зампредседателем Днепродзержинского горисполкома. О верном шофере Брежнев вспомнил после войны, сделав его начальником своей службы безопасности.

Рябенко был настолько предан своему делу, что в 1956 году спустился вслед за Брежневым в урановую шахту без защитного костюма — охраннику попросту не хватило комплекта. Он получил большую дозу радиации, отразившуюся на его здоровье, но никогда не жалел о своем поступке.

Не жалел телохранитель и о случае, произошедшем в 1960 году: тогда он сопровождал Брежнева на место аварии на Байконуре, вновь оказался без средств защиты и надышался ядовитыми парами гептила. При этом Рябенко был не только преданным, но и профессиональным начальником охраны Леонида Ильича.

Между тем на первых порах начальнику охраны Брежнева пришлось работать в условиях дефицита кадров — к концу своего правления Хрущев сильно сократил число сотрудников 9-го Управления КГБ СССР, добившись увольнения не только чекистов предпенсионного возраста, но и их более молодых коллег

К моменту формирования личной охраны Брежнева, на службу стали поступать потомственные телохранители, чьи отцы ранее обеспечивали безопасность советских вождей. К примеру, отец Владимира Пещерского — одного из охранников Леонида Ильича — в свое время работал под началом Николая Власика, главы службы безопасности Сталина. Но сам Брежнев, в отличие от предшественников, относился к своим телохранителям хорошо.

«Барством Леонид Ильич не страдал»

Одним из любимцев генсека был охранник Валерий Жуков, которого глава СССР ласково называл Ванькой. Обладая внешностью богатыря, Жуков славился в своем окружении недюжинной силой, например во время визита Брежнева в Чехословакию он, следуя должностной инструкции, бросился убирать стоящую на пути генсека каменную клумбу.

Жуков отнес ее в сторону, а некоторое время спустя вернуть клумбу на место попробовали несколько сотрудников местных спецслужб, но поднять так и не смогли. Физические способности Жукова сыграли роль еще при одном инциденте, который произошел в марте 1982 года на Ташкентском авиастроительном заводе имени Чкалова.

Посетить это предприятие Брежнев решил в последний момент, поэтому у охраны было недостаточно времени, чтобы принять все необходимые меры безопасности. Последствия не заставили себя ждать: во время экскурсии по площадкам завода строительные леса не выдержали натиска рабочих, сбежавшихся посмотреть на Брежнева.

Леонид Ильич почти вышел из-под самолета, когда раздался вдруг скрежет. Стропила не выдержали и большая деревянная площадка — во всю длину самолета и шириной метра четыре — под неравномерной тяжестью перемещавшихся людей рухнула! Люди по наклонной покатились на нас. Леса придавили многих. Я оглянулся и не увидел Брежнева. Вместе с сопровождавшими он был накрыт рухнувшей площадкой

Началась паника, которую остановил Рябенко, открыв стрельбу в воздух. Телохранители генсека бросились разбирать леса, при этом большую роль сыграл силач Жуков. Как выяснилось, Брежнева в момент ЧП успел прикрыть собой стоящий рядом охранник: в результате Леонид Ильич получил перелом ключицы и сотрясение мозга.

К слову, за всю свою службу Валерия Жукова дважды отстраняли от работы, но после этого к Рябенко неизменно обращался разгневанный Брежнев и Ваньку возвращали в состав личной охраны. Отстоял генсек и одного из своих водителей — тот был уволен после того, как перебрал со спиртным и учинил дебош, пытаясь поймать на улице несуществующего шпиона.

Леонид Ильич распорядился: «Надо вернуть Борю» — «Но он же за руль пьяным может сесть. Вас ведь возит...» — «Ничего, скажите, чтобы вернули». После этого Боря его буквально боготворил: это же надо, заступился! И за кого? За простого шофера... Чем-чем, а барством Леонид Ильич не страдал

«Молодцы с секирами наголо»

В рядах телохранителей Брежнева оказался и легендарный охранник Хрущева Михаил Солдатов. После отставки Михаила Сергеевича телохранителя сначала перевели в комендатуру, а потом вернули в подразделение, но с понижением в должности. Знаковой для Солдатова стала встреча с Рябенко — тот устроил опытного чекиста одним из охранников Брежнева. Генсек оценил нового телохранителя по достоинству после визита в Индию в 1973 году.

Изначально планировалось, например, что Брежнева будет встречать почетный караул — молодцы с секирами наголо. Эти секиры встревожили отца (Михаила Солдатова — прим. «Ленты.ру»), и он договорился с индийской стороной о том, чтобы заменить вооруженный караул девушками в национальной одежде и с гирляндами. Брежнев остался очень доволен, после поездки лично пригласил отца, поблагодарил его за прекрасную организацию визита и наградил званием подполковника

Не менее ответственным заданием для Солдатова стало прибытие Саддама Хусейна в СССР с дружественным визитом в 1977 году. С собой иракский политик привез боевой пистолет, с которым не планировал расставаться и во время встречи с Брежневым. Охрана генсека была категорически против, но на открытый конфликт с Хусейном идти не решалась.

Тогда к делу привлекли изобретательного Солдатова, который охранял Саддама во время его пребывания в Москве. Телохранитель сумел установить с Хусейном доверительные отношения и, сдав свой пистолет дежурному в приемной главы СССР, попросил гостя из Ирака сделать то же самое. Тот согласился и последовал примеру Солдатова.

Впрочем, решать нетривиальные задачи службе безопасности Брежнева приходилось не только в моменты работы, но и на отдыхе генсека

Так, когда Леонид Ильич находился в Крыму, на закрытом пляже неожиданно для охранников появилась незнакомка, которая решительным шагом направилась к советскому лидеру.

Телохранители недоумевали — весь периметр находился под тщательной охраной и пройти через него незамеченным никто не мог. Однако, как оказалось, женщина несколько часов караулила Брежнева, находясь в воде. Незнакомку задержали: выяснилось, что она хотела попросить у Леонида Ильича предоставить ей квартиру. Узнав об этом, генсек выполнил желание просительницы, а прозевавшие ее охранники отделались служебными выговорами.

«Что ты там делал, Борис?»

По воспоминаниям охранника Владимира Медведева, во время дачного отдыха генсека он зачастую выполнял роль охранника для его внука Андрея. Однажды телохранитель в воспитательных целях шлепнул мальчика, когда тот ломал ветки деревьев, и школьник пригрозил Медведеву, что нажалуется на него деду.

Что могло последовать, если внук расскажет, что его отшлепали? Я был рядовым охранником. Малейшего неудовольствия Леонида Ильича достаточно, чтобы меня здесь больше не было. Но, кажется, я уже знал характер этого человека, который не только безумно любил своего внука, но и старался быть требовательным к нему

Действительно, никаких санкций со стороны Брежнева в отношении Медведева не последовало. Более того,— вскоре после этого инцидента Владимир пошел на повышение и стал заместителем Рябенко, сменив на этом посту Бориса Давыдова. К слову, Давыдов оказался одним из немногих охранников, впавших у Брежнева в немилость.

Заподозренный в распускании слухов и сплетен о быте главы СССР, он был уволен самим генсеком. Опального Давыдова не спасли никакие заслуги, а ведь однажды ему пришлось рисковать жизнью во время охоты Брежнева на кабанов. Полагая, что зверь убит, генсек подошел к своей добыче, но раненый кабан неожиданно вскочил на ноги.

Зверь начал носиться по лесу, раскидывая телохранителей Брежнева одного за другим. Среди «оппонентов» кабана оказался и Борис Давыдов.

Замначальника личной охраны Борис Давыдов попятился, зацепился ногой за кочку и упал в болото, — кабан перепрыгнул через него и ушел в лес. Леонид Ильич стоял рядом и даже бровью не повел. Борис с маузером в руке встал из болотной жижи, грязная вода стекает, весь в водорослях. Брежнев спросил: «А что ты там делал, Борис?» — «Вас защищал»

«Свои, Леонид Ильич»

Немало хлопот телохранителям доставляла и любовь Брежнева к плаванию. Отдыхая на летних дачах, генсек мог плескаться в море до четырех часов подряд. Однажды глава СССР попал в сильное течение. Заметив это, к нему поспешили охранники, но их помощь пловец категорически отверг. В итоге обессиленных телохранителей и их подопечного отнесло за несколько километров от берега, но, к счастью, все остались живы.

После того как в декабре 1967 года премьер-министр Австралии Гарольд Холт таинственно исчез во время купания, в 18-м отделении 1-го отдела 9-го Управления КГБ СССР был создан отряд аквалангистов («нырков»). Подводники находились около генсека во время его традиционных заплывов — дежурили неподалеку на служебном катере.

На глаза Брежневу они старались лишний раз не попадаться, и тот был немало обескуражен, когда встретился с одним из «нырков». Это произошло в 1978 году: тогда у дежурившего на пирсе врача генсека упали в воду очки, которые быстро достал один из аквалангистов.

Однако всплывая на поверхность с очками в руке, «нырок» перепутал доктора с главой СССР: увидев около себя незнакомца, растерянный Брежнев обратился к находившемуся рядом Медведеву с вопросом: «Кто это?»

«Свои, Леонид Ильич», — успокоил генсека охранник

А во время перелетов безопасность советского лидера по-прежнему обеспечивали сотрудники 235-го отдельного авиационного отряда особого назначения гражданского воздушного флота (ГВФ) СССР. Личным пилотом Брежнева стал опытный в своем деле Борис Бугаев.

В 1961 году его мастерство помогло избежать реальной трагедии — по пути в Гвинею самолет Ил-18 с Брежневым на борту в небе над Средиземным морем был атакован истребителями под управлением алжирских повстанцев-террористов.

Мы передали срочную радиограмму на английском и французском языках: «Военный истребитель делает круги вокруг нашего самолета "Ильюшин-18" No75708 "Аэрофлота". Просим отозвать истребитель»

Однако атака продолжилась и Бугаеву трижды пришлось экстренно маневрировать и выводить воздушное судно из-под обстрела вплоть до момента, когда истребители, наконец, отстали. Брежнев оценил работу пилота на высочайшем уровне, поспособствовав развитию его политической карьеры, — в 1970 году Бугаев стал главой Министерства гражданской авиации СССР.

Генсек-гонщик

Во время передвижения Брежнева на автомобиле на дорогах организовывали несколько постов охраны — их количество зависело от дальности пути. В связи со слабым здоровьем главы СССР сотрудникам службы безопасности приходилось прокладывать маршруты так, чтобы по дороге в обязательном порядке попадались медицинские учреждения.

Эти учреждения должны были иметь возможность в любой момент принять высокопоставленного пациента. К этой же практике чекисты прибегали и во время заграничных вояжей генсека. Между тем много хлопот личной охране доставляла любовь генсека к гонкам: в каждой поездке Брежнев рвался сам сесть за руль.

Из-за этого пару раз советский лидер чуть не погиб: однажды у его автомобиля, ехавшего с большой скоростью, лопнуло колесо, но генсек сумел удержать машину на дороге

А вскоре после этого машина Брежнева едва не упала с обрыва в Крыму — разогнавшись на серпантине, глава СССР проскочил поворот, но в последний момент все же успел затормозить.

После этих случаев по настоянию Рябенко рядом с Леонидом Ильичом на пассажирском сиденье всегда находился опытный шофер, который однажды спас главе СССР жизнь: перебрав со снотворным, Брежнев по дороге в Завидово отключился прямо за рулем — его успел вовремя перехватить сидевший рядом водитель.

С того момента охранники под угрозой собственного увольнения за руль Брежнева больше не пускали. Но страсть к быстрой езде у генсека на прошла — зачастую он требовал от водителей ехать с максимальной скоростью.

Что касается снотворных препаратов, едва не погубивших его, то принимать их Брежнев начал после Чехословацкого кризиса 1968 года — из-за нервного перенапряжения и проблем со сном врачи выписали советскому лидеру седативные средства.

Генсек часто превышал дозировку и однажды отключился прямо в ходе встречи с чехословацкой делегацией

Перепуганные телохранители, подозревая, что Брежнев стал жертвой отравления, вызвали врачей. Но услышав от медиков реальную причину обморока, Рябенко стал прятать снотворное от Леонида Ильича. Впрочем, тот сдаваться не собирался и начал просить препараты у своих высокопоставленных коллег.

Тогда начальник охраны под видом снотворного стал давать генсеку таблетки-пустышки. Рябенко также добился увольнения любимой медсестры Брежнева Нины Коровякиной: предприимчивая женщина втерлась в доверие к Леониду Ильичу и без меры пичкала его снотворным, взамен добиваясь успешного карьерного роста для своего мужа. А в 1975 году врачи категорически запретили Брежневу сигареты: тогда он перешел на пассивное курение — заставлял Рябенко и других охранников непрерывно дымить в салоне автомобиля.

«Контролировать себя было невозможно»

22 января 1969 года на Красной площади была запланирована торжественная церемония, посвященная встрече экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Собравшиеся приветствовали космонавтов, которые ехали по Ленинскому проспекту, как вдруг раздались выстрелы.

Пули попали в лобовое стекло второго в кортеже автомобиля ЗИЛ-111Г, в котором по традиции должен был находиться Брежнев. Стрелком оказался 21-летний младший лейтенант Виктор Ильин, служивший в 61-м геодезическом отряде города Ломоносова.

Еще в студенческие годы был настроен отрицательно к власти. Я понял, что система меня не устраивает

Как выяснилось, на службу мужчина поступил лишь ради того, чтобы получить доступ к оружию. И это ему удалось: в ночь на 21 января Ильин — помощник дежурного — сбежал, прихватив с собой два пистолета Макарова. Путь лейтенанта лежал в Москву: он был осведомлен о готовящемся мероприятии, на котором должна была присутствовать его «цель номер один» — Брежнев.

Террорист продумал все до мелочей. Он остановился у своего дяди, работавшего в свое время в правоохранительных органах, и позаимствовал у него милицейскую форму с сержантскими погонами. В ней Ильин не вызвал подозрений у охраны правительственного кортежа. Спрятав оба ПМ в рукавах, он дождался, когда «брежневский» автомобиль окажется в непосредственной близости и открыл огонь сразу с двух рук.

На все у меня времени ушло пять-семь секунд. Представляете, какое состояние у меня было?! Себя контролировать было практически невозможно

Но по счастливому стечению обстоятельств в этот раз машина генсека ехала в конце колонны. По другим данным, Рябенко, осведомленный о побеге вооруженного лейтенанта, в соответствии с протоколом приказал водителю поменять маршрут и доставить главу СССР на место не через Боровицкие, а через Спасские ворота.

В итоге сбежавший Ильин обстрелял машину не Брежнева, а космонавтов, в том числе Валентины Терешковой и Алексея Леонова. Случайной жертвой стрельбы стал водитель Илья Жаров, мужчина получил несколько пуль, и спасти его врачам не удалось. Космонавт Георгий Береговой, сидевший рядом, отделался легкими порезами от осколков стекла.

К слову, бытует версия, что Ильин спутал Берегового с Брежневым — космонавт действительно внешне был схож с генсеком. Легкое ранение при стрельбе также получил его коллега Андриян Николаев, а Терешкова и Леонов не пострадали. Ильина удалось скрутить лишь после того, как он расстрелял все 16 патронов из обоих пистолетов. По словам дежуривших в тот день сотрудников «девятки», перед задержанием стрелок был нокаутирован.

Когда он начал палить с двух рук, от меня до него метров шесть было. Пули даже в мою будку попали. Тут же к нему Мишка Ягодкин подскочил и вырубил кулаком

Комиссия признала стрелка невменяемым, и лейтенанта на 20 лет отправили в Казанскую психбольницу. На следующий день после покушения к Брежневу прикрепили специальную выездную охрану: телохранители, находившиеся в круглосуточной боеготовности. А выездные медбригады, сопровождавшие генсека, оснастили дополнительным реанимационным и санитарным транспортом.

Охота на Брежнева

В 70-х годах на Леонида Ильича пытались организовать еще два покушения, оба во время его поездок за рубеж. Так, в ходе визита Брежнева во Францию в 1977 году сотрудникам «девятки» через свою агентурную сеть удалось выяснить, что неподалеку от Триумфальной арки генсека будет поджидать снайпер.

Покушение на жизнь лидера СССР планировалось 21 июня, во время церемонии возложения цветов у Вечного огня.

Тогда к охране Брежнева советские спецслужбы привлекли французских коллег — те взяли под контроль все высотные точки, где мог бы расположиться стрелок

Кроме того, были проработаны варианты прохода преступников на площадь: в назначенный день все ведущие к Триумфальной арке улицы заполонили около 12 тысяч полицейских и 6 тысяч сотрудников пожарной охраны. Во время самой церемонии возложения цветов телохранители плотно прикрывали генсека темными зонтами.

Но без неожиданностей не обошлось — в какой-то момент Брежнев решил пообщаться с народом и ринулся к толпе. Чекистам ничего не оставалось, как кинуться ему наперерез и вежливо, но настойчиво затолкать политика в машину. А годом позже служба безопасности генсека узнала, что на него готовится покушение в ходе поездки в Германию в мае 1978 года.

Стрелять в Леонида Ильича планировали в тот момент, когда он будет выходить из замка Аугсбург после встречи с немецким канцлером Гельмутом Шмидтом. Тогда чекисты решили пойти на хитрость: по окончании переговоров под усиленной охраной они вывели Брежнева через запасной выход, около которого генсека дожидался служебный автомобиль.

По оперативной информации, покушение на Брежнева готовилось и во время его очередного путешествия в Индию в 1980 году.

Дело существенно осложнялось тем, что по заведенным местным правилам последние 1,5 километра до места встречи с руководством страны автомобиль генсека должен был ехать с минимальной скоростью

Сотрудники «девятки» приняли решение сопровождать машину пешком, готовясь в любой момент отразить атаку террористов. Окна автомобиля Брежнева при этом были плотно закрыты: причиной стал случай с главой МИДа одного из европейских государств, которому во время его визита в Дели забросили кобру в салон.

После смерти Брежнева в ноябре 1982 года вся группа личной охраны была переведена обратно в распоряжение 18-го отделения 1-го отдела 9-го Управления КГБ, а к обеспечению безопасности нового генсека Юрия Андропова приступил новый состав чекистов. Верный Ванька Жуков пережил Брежнева всего на год — он умер в 1983 году.

Экс-главу охраны генсека Рябенко перевели в службу охраны резервных правительственных дач, где он проработал до самой пенсии

А вот охранника Владимира Медведева, который дежурил возле Брежнева в день его смерти, ждало большое будущее: в 1984 году, уже при правлении Константина Черненко, он возглавил 18-е отделение, а годом спустя стал начальником службы личной охраны последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.