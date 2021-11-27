Уроженка СССР может получить власть в США. Что ей мешает

Американские СМИ во всю трубят том, что к власти в Штатах рвется уроженка СССР. В конгрессе переполох. О том, кто же она такая, и что происходит в Вашингтоне — в материале "Рамблера".
Имя Сауле Омаровой в Штатах за последний месяц произносится особенно часто. О ней говорят в СМИ, в соцсетях и, конечно, в самом конгрессе.
Дело в том, что президент США Джо Байден предложил 55-летнюю Сауле Омарову на должность главы управления валютного контроля (входит в структуру Минфина США). Многие оказались не согласны с ее кандидатурой по разным причинам, но особенно "зацепил" всех тот факт, что женщина является уроженкой СССР (Казахстан).
Омарова родилась и выросла в Уральске (областной центр Западно-Казахстанской области). Окончив городскую школу, Сауле поступила на философский факультет Московского государственного университета, а в 1991 году по программе обмена студентами девушка отправилась на один семестр в Висконсинском университете в Мэдисоне, США.
"В декабре 1991 года, когда я находилась там, распался Советский Союз. В то время там были студенты, которым некуда было возвращаться. Я очень переживала за будущее страны, но продолжила учебу, чтобы получить степень Ph.D по политологии. Честно говоря, я до сих пор сожалею, что уехала в решающий для страны момент", — рассказывала она почти 30 лет спустя в интервью NBC News.
В 1999 году Омарова защитила диссертацию на тему «Политическая экономия нефти в постсоветском Казахстане» в Университете Мэдисона, а затем работала в сфере права в Нью-Йорке. Чуть позже она стала юристом в международной юридической фирме Davis Polk & Wardwell, а позже стала приглашенным профессором в ряде университетов США и профессором банковского права Корнельского университета.
Многих в конгрессе заинтересовало происхождение Омаровой. Сначала ее раскритиковали республиканцы. Один из сенаторов, Джон Кеннеди, напомнил ей что она состояла в комсомоле и поинтересовался, не стоит ли ему обращаться к ней как к «товарищу».
Интересно, что политик попросил у нее предоставить документ, согласно которому она больше не состоит в комсомоле, но почему-то не обратил внимание на то, что СССР не существует уже 30 лет.
Затем сенатор спросил, почему она вступила в коммунистическую организацию, а Омарова ответила, что туда вступали все по достижению определенного возраста.
"- Вы были членом комсомола?
- Сенатор, я родилась и выросла в СССР.
- Да, но вы состояли в комсомоле?
- В той стране все состояли в комсомоле. Это было частью обычной школьной программы.
- Вы вышли из этой организации?
- С возрастом вы вырастаете из нее автоматически", — такой диалог состоялся у Омаровой и республиканского политика.
Она добавила, что коммунистических взглядов не разделяет:
"Я не коммунистка, я не подписывалась под этой идеологией. Я не могла выбрать, где мне родиться",
Позже против нее выступили и в демократической партии. В частности, пять сенаторов-демократов заявили администрации президента Джо Байдена, что не поддержат кандидатуру Омаровой. Однако, по данным местных СМИ, Белый дом «продолжает всецело поддерживать историческую номинацию» претендентки, несмотря на ее невысокие шансы.
При этом некоторые сенаторы и конгрессмены считают, что уроженка СССР обладает достаточной квалификацией, а кто-то не согласен с ее позицией о необходимости увеличения роли правительства в финансовой сфере