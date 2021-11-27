Уроженка СССР может получить власть в США. Что ей мешает

Американские СМИ во всю трубят том, что к власти в Штатах рвется уроженка СССР. В конгрессе переполох. О том, кто же она такая, и что происходит в Вашингтоне — в материале "Рамблера".

Фото: Senate.gov Senate.gov

Имя Сауле Омаровой в Штатах за последний месяц произносится особенно часто. О ней говорят в СМИ, в соцсетях и, конечно, в самом конгрессе.

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Дело в том, что президент США Джо Байден предложил 55-летнюю Сауле Омарову на должность главы управления валютного контроля (входит в структуру Минфина США). Многие оказались не согласны с ее кандидатурой по разным причинам, но особенно "зацепил" всех тот факт, что женщина является уроженкой СССР (Казахстан).

Из казахстанской глубинки в Вашингтон

Омарова родилась и выросла в Уральске (областной центр Западно-Казахстанской области). Окончив городскую школу, Сауле поступила на философский факультет Московского государственного университета, а в 1991 году по программе обмена студентами девушка отправилась на один семестр в Висконсинском университете в Мэдисоне, США.

"В декабре 1991 года, когда я находилась там, распался Советский Союз. В то время там были студенты, которым некуда было возвращаться. Я очень переживала за будущее страны, но продолжила учебу, чтобы получить степень Ph.D по политологии. Честно говоря, я до сих пор сожалею, что уехала в решающий для страны момент", — рассказывала она почти 30 лет спустя в интервью NBC News.

В 1999 году Омарова защитила диссертацию на тему «Политическая экономия нефти в постсоветском Казахстане» в Университете Мэдисона, а затем работала в сфере права в Нью-Йорке. Чуть позже она стала юристом в международной юридической фирме Davis Polk & Wardwell, а позже стала приглашенным профессором в ряде университетов США и профессором банковского права Корнельского университета.

Заблокировать кандидата

Многих в конгрессе заинтересовало происхождение Омаровой. Сначала ее раскритиковали республиканцы. Один из сенаторов, Джон Кеннеди, напомнил ей что она состояла в комсомоле и поинтересовался, не стоит ли ему обращаться к ней как к «товарищу».

Интересно, что политик попросил у нее предоставить документ, согласно которому она больше не состоит в комсомоле, но почему-то не обратил внимание на то, что СССР не существует уже 30 лет.

Затем сенатор спросил, почему она вступила в коммунистическую организацию, а Омарова ответила, что туда вступали все по достижению определенного возраста.

"- Вы были членом комсомола?

- Сенатор, я родилась и выросла в СССР.

- Да, но вы состояли в комсомоле?

- В той стране все состояли в комсомоле. Это было частью обычной школьной программы.

- Вы вышли из этой организации?

- С возрастом вы вырастаете из нее автоматически", — такой диалог состоялся у Омаровой и республиканского политика.

Она добавила, что коммунистических взглядов не разделяет:

"Я не коммунистка, я не подписывалась под этой идеологией. Я не могла выбрать, где мне родиться",

Позже против нее выступили и в демократической партии. В частности, пять сенаторов-демократов заявили администрации президента Джо Байдена, что не поддержат кандидатуру Омаровой. Однако, по данным местных СМИ, Белый дом «продолжает всецело поддерживать историческую номинацию» претендентки, несмотря на ее невысокие шансы.