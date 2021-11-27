Подвиг Зои Космодемьянской: о чем не рассказывали в СССР

Именно во время Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, которая была удостоена высокого звания Героя Советского Союза (посмертно),

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Не партизанка - диверсантка

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Первое заблуждение, связанное с именем Космодемьянской, относится к роду её военной деятельности. В большинстве источниках она называется партизанкой, при том, что таковыми принято считать мирных жителей захваченных территорий, не желающих жить под диктовку врага и добровольно взявшихся за оружие. Зоя, согласно этому определению, не могла быть партизанкой, поскольку на выполнение задания в деревню Петрищево она была направлена из Москвы.

На этот факт в одном из своих интервью указывала и фронтовая разведчица Александра Федулина, утверждавшая, что Космодемьянская принадлежала к числу красноармейцев секретной диверсионно-разведывательной воинской части № 9903, руководимой Артуром Спрогисом.

Без должной готовности

Движимая высоким патриотическим порывом Зоя, по свидетельству историка спецслужб Андрея Ведяева, вместе с другими комсомольцами должна была за три дня освоить навыки ориентирования на местности, выживания в снегу, обращения с оружием, минирования дорог и поджога зданий, чтобы отправиться на ответственное задание в тыл врага.

Однако, по воспоминаниям бойца вышеназванного подразделения Клавдии Милорадовой, эти сверхскоротечные курсы в диверсионной школе Кунцево мало чему обучали молодых энтузиастов, подавляющая часть которых погибла, исполняя свой долг.

Приказ № 0428

Немаловажную роль, в трагической смерти Космодемьянской сыграл бессмысленный с точки зрения советского диверсанта Ильи Старинова приказ №0428. В этом документе за подписью Сталина от 17 ноября 1941 года, говорилось о плохой готовности фашистов к суровым условиям русской зимы, и в качестве борьбы с врагом предлагалось поджигать дома на оккупированных территориях на подступах к Москве, чтобы немцы, оставшись на холоде, потеряли свою боеспособность.

Ради решения этой военной задачи жертвовали своими жизнями добровольцы, смерть которых ничего не изменила в общей расстановке вражеских сил, а лишь обнажила наличие проблем у верховного командования страны, позволившим себе издание столь непродуманного приказа.

Чтобы как-то сгладить драматические последствия этого распоряжения, Космодемьянскую и её напарников назвали не диверсантами, исполнявшими задание, а партизанами.

Захват или предательство

В советских сводках об обстоятельствах попадания в плен Зои Космодемьянской сухо значилось - «Схватили фашисты», но на самом деле, виновниками гибели диверсантки были жители деревни Петрищево, согласившиеся на сотрудничество с оккупантами.

Этот удар в спину со стороны советских граждан был крайне опасен для руководства, стремившегося всеми силами поднять патриотический дух населения и создать образ народа, в едином порыве борющегося против фашизма.

Дойдя вместе с двумя напарниками до пункта назначения, Космодемьянская с помощью бутылок с «коктейлем Молотова» подожгла занятые немцами дома крестьян Солнцева, Кареловой и Смирновой, а при попытке подпалить жилище Семёна Свиридова была обнаружена им и выдана солдатам вражеской армии.

Местные жители видели в диверсантах куда большее зло, чем в фашистах, которые обещали им за сотрудничество золотые горы, а не оставляли без крова посреди зимы.

Увидев на допросе комсомолку Зою Фекла Солина облила её помоями, за что после освобождения Петрищево они вместе с предателем Свиридовым были расстреляны советскими войсками.

Кстати, существовала версия, что Космодемьянскую мог выдать попавший в фашистский плен соратник Клубков, однако хоть он и дал признательные показания, историки сходятся во мнение, что он оговорил себя под нажимом НКВД.

Предсмертные слова

Пётр Лидов, корреспондент газеты «Правда» 27 января 1942 года написавший очерк о трагически-героической жизни Зои Космодемьянской, конечно же, не мог написать полную правду о том, что было в действительности.

Он отмечал, что жители деревни пытались помочь партизанке, что их заставили прийти к месту казни, что они с ужасом отводили взгляд от виселицы, на которой в 10:30 утра 29 ноября 1941 года повесили замученную красноармейку с приколотой на груди табличкой «Поджигатель домов».

Не удержался журналист еще от одной вещи, приписав к предсмертным словам Космодемьянской: «Нас двести миллионов! Всех не перевешаете! Вам отомстят за меня!» фразу: « Сталин с нами! Сталин придет!».