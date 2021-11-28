Зачем британские бармены подмешивали яд в алкоголь

В XVIII веке бармены Великобритании повсеместно травили своих клиентов, подмешивая в спиртные напитки самые разнообразные яды. Читайте в материале "Рамблера", зачем они это делали.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Одним из самых популярных средств среди владельцев английских пабов были сушеные плоды анамирты — вид лиан, произраставших в Индии. Их привозили исключительно для этих целей. Плоды содержали токсичный компонент под названием пикротоксин, который, в зависимости от дозы, способен был вызвать тошноту, рвоту, вялость, судороги. А это по большей части симптомы алкогольного отравления.

Именно для этого владельцы пабов и даже некоторые производители спиртных напитков подмешивали яд в алкоголь. Таким образом, они хотели скрыть тот факт, что их напитки сильно разбавлены водой. Также иногда в пиво, разбавленное водой и приправленное ядом, добавляли соль, чтобы замаскировать изменение вкуса и заставить гостей паба пить еще больше. Иногда в спиртные напитки добавляли кайенский перец для получения у клиентов желаемого результата опьянения.

Так, массовое добавление яда в алкогольные напитки продолжалось почти столетие. А когда барменов стали за это штрафовать на 500 фунтов, они стали опиум, наперстянка и даже семена чихибуха.