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Зачем британские бармены подмешивали яд в алкоголь

Мария Иглина
52 минуты назад

В XVIII веке бармены Великобритании повсеместно травили своих клиентов, подмешивая в спиртные напитки самые разнообразные яды. Читайте в материале "Рамблера", зачем они это делали.

Зачем британские бармены подмешивали яд в алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одним из самых популярных средств среди владельцев английских пабов были сушеные плоды анамирты — вид лиан, произраставших в Индии. Их привозили исключительно для этих целей. Плоды содержали токсичный компонент под названием пикротоксин, который, в зависимости от дозы, способен был вызвать тошноту, рвоту, вялость, судороги. А это по большей части симптомы алкогольного отравления.

Именно для этого владельцы пабов и даже некоторые производители спиртных напитков подмешивали яд в алкоголь. Таким образом, они хотели скрыть тот факт, что их напитки сильно разбавлены водой. Также иногда в пиво, разбавленное водой и приправленное ядом, добавляли соль, чтобы замаскировать изменение вкуса и заставить гостей паба пить еще больше. Иногда в спиртные напитки добавляли кайенский перец для получения у клиентов желаемого результата опьянения.

Так, массовое добавление яда в алкогольные напитки продолжалось почти столетие. А когда барменов стали за это штрафовать на 500 фунтов, они стали опиум, наперстянка и даже семена чихибуха.

Реальные масштабы отравления до сих пор никому неизвестны, был зафиксирован лишь один случай смерти от плодов анамирты — в 1826 году группа моряков в Ливерпуле сильно отравилась в местном баре после распивания рома. Один моряк погиб, остальным удалось выздороветь.

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