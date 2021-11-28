В каких войнах Россия проиграла

У России поистине героическая военная история. Ни одна армия мира не воевала так успешно. Героизм русских солдат часто признавали и противники. Но были и у России поражения.

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Ливонская война (1558-1583)

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Ливонская война была одной из самых продолжительных войн, в которых участвовала Россия. Длилась она почти тридцать лет. За это время произошло множество как внутри так и внешнеполитических событий, серьезно повлиявших на ход и итог войны.

Первый этап ее был крайне успешен для русских войск. С мая по октябрь 1558 года было взято 20 крепостей, включая Нарву и Юрьев (Дерпт). Однако закрепить военные успехи у России не получилось по причине внутренних разногласий при дворе и крымского похода.

Перемирием 1559 года Ливонский орден воспользовался по-своему. Магистр ордена Готхард Кетлер вместо того, чтобы приехать в Москву для заключения соглашения, передал земли ордена и владения рижского архиепископа под протекторат Литовского княжества. Ревель оказался во владении Швеции, а остров Эзель – датского принца Магнуса.

За месяц до окончания срока перемирия Ливонский орден вероломно напал на русские отряды, но уже к 1560 году его войска были полностью разбиты, и Ливонская конфедерация прекратила свое существование. Россия столкнулась с новой проблемой: теперь на ливонские земли законно претендовали Литва, Польша, Дания и Швеция.

Теперь Россия воевала уже с Великим княжеством Литовским. Через три года Литва предложила разделить Ливонию, но Грозный пошел на принцип. В 1569 году Литва объединилась с Польшей. Под конец войны «за кусок ливонского пирога» решила бороться и Швеция...

Россия проиграла Ливонскую войну в силу многих факторов. Во-первых, внутренние разногласия при дворе Ивана Грозного и измена воевод; во-вторых, вынужденная война на два фронта (в 1572 году русская армия сокрушила войска Девлет-Гирея в Битве при Молодях); в-третьих, «Царь учиниша опричнину... И от того бысть запустение велие Руской земли».

Также в поражении России сыграл свою роль и «английский фактор». Грозный до последнего верил в помощь Англии, но англичане всячески оттягивали заключение оборонительно-наступательного договора с Россией. Англия готовилась к переносу своей торговой фактории в Ревель, после окончания семилетней войны между Данией и Швецией. Дипломатические усилия Грозного (и привилегии английским купцам на транзитную торговлю с Персией) оттянули перенос фактории почти на 9 лет, но заключения союзного договора так и не состоялось.

Стратегическое преимущество Россией было упущено. Англия же, умело используя военные действия между другими странами, потеснила Ганзейский союз на Балтике, окончательно захватила торговую инициативу, и превратилась в сильнейшую морскую державу.

Крымская война (1853-1856)

По своим грандиозным масштабам, ширине театра военных действий и количеству мобилизованных войск, Крымская война была вполне сопоставима с мировой. Россия оборонялась на нескольких фронтах - в Крыму, в Грузии, на Кавказе, Свеаборге, Кронштадте, на Соловках и Камчатстком. Фактически Россия воевала в одиночку, на нашей стороне выступали незначительные болгарские силы (3000 солдат) и греческий легион (800 человек). Против нас выступала международная коалиция в составе Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинии, общей численностью более 750 тысяч.

Мирный договор был подписан 30 марта 1856 г. в Париже на международном конгрессе с участием всех воевавших держав, а также Австрии и Пруссии. По условиям договора Россия возвращала Турции Карс в обмен на Севастополь, Балаклаву и другие города в Крыму, захваченные союзниками; уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Черное море объявлялось нейтральным, Россия и Турция не могли там держать военный флот.

Россия и Турция могли только содержать по 6 паровых судов по 800 т. и 4 судна по 200 т. для несения сторожевой службы. Подтверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств, но верховная власть турецкого султана над ними сохранялась. Подтверждались ранее принятые положения Лондонской конвенции 1841 г. о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных судов всех стран, кроме Турции. Россия обязывалась не сооружать военных укреплений на Аландских островах и в Балтийском море.

Покровительство турецким христианам было передано в руки «концерна» всех великих держав, то есть Англии, Франции, Австрии, Пруссии и России. Трактат лишал Россию права защиты интересов православного населения на территории Османской империи.

Русско-японская война (1904-1905)

Масштабные боевые действия Русско-японской войны начались 26 января 1904 года с вероломного нападения японских миноносцев на внешнем рейде Порт-Артура на русскую эскадру.

Японцами были торпедированы и на время выведены из строя лучшие русские броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада». Меры по охране кораблей на внешнем рейде оказались явно недостаточными. Нужно признать, что фатальных повреждений ни один из русских кораблей не получил, а после артиллерийского боя утром 27 января японский флот был вынужден отступить. Фатальную роль сыграл моральный фактор — японскому флоту удалось захватить инициативу. Наша эскадра стала нести в последующие дни нелепые и неоправданные потери из-за слабого взаимодействия и управления. Так, спустя уже два дня после начала войны, на собственных минах погибли заградитель «Енисей» и крейсер «Боярин».

Война шла с переменным успехом и была отмечена героизмом русских моряков и солдат, которые поражали своим боевым духом даже противника. Как, например, рядовой Василий Рябов, который был задержан японцами во время разведывательного выхода. В одежде китайского крестьянина, в парике с косичкой Рябов в тылу врага нарвался на японский разъезд. Допрос Рябова не сломил, он сохранил военную тайну и, будучи приговорен к расстрелу, вел себя достойно. Всe свершилось строго по ритуалу. Стреляли из ружей с пятнадцати шагов. Японцы были восхищены мужественным поведением русского и сочли своим долгом довести это до сведения его начальства.

Записка японского офицера звучит как представление к награде:

«Наша армия не может не высказать наших искренних пожеланий уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала побольше таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов».

Мирный договор, подписанный 23 августа 1905 года, до сих пор является очень спорным документом, некоторые историки считают его большой ошибкой российской дипломатии. Не последнюю отрицательную роль в решении переговорного вопроса сыграл генерал-лейтенант Анатолий Стессель. В литературе его нередко называют комендантом крепости, хотя это не так. Стессель являлся начальником Квантунского укрепленного района, после упразднения последнего в июне 1904 года он, вопреки приказу, остался в Порт-Артуре. Как военачальник себя не проявил, отсылая донесения с преувеличенными данными о русских потерях и численности японских войск.

Стессель также известен рядом весьма темных финансовых дел в осажденной крепости. 2 января 1905 года, вопреки мнению военного совета, начал переговоры с японцами о капитуляции Порт-Артура. После войны под давлением общественного мнения попал под суд и был приговорен к 10 годам заключения в крепости, но через полгода был освобожден по решению императора и поспешил уехать за границу.

Первая мировая (1914-1918)

Несмотря на то, что Первая мировая война считается проигранной Россией войной, наши войска проявили на ней немалый героизм. К числу русских побед в Первой мировой можно отнести взятие Перемышля, Галицийскую битву, Сарыкамышскую операцию, Эрземрумскую и Трапезундскую операции.

Большую известность получил Брусиловский прорыв. Войска Юго-Западного фронта под командованием А. А. Брусилова, взломав австрийскую оборону, заняли вновь практически всю Галицию и Буковину. Противник потерял до 1,5 млн человек убитыми, ранеными и пленными. Но как и многие другие русские победы Брусиловский прорыв при всем его военном успехе оказался более выгодным для союзников России: был ослаблен германский нажим на Верден, а в Альпах итальянцы сумели привести в себя в порядок после разгрома под Трентино. Прямым следствием Брусиловского прорыва стало вступление в войну на стороне Антанты Румынии, что вынудило Россию удлинить фронт еще на 500 километров.

Только к концу 1916 года и Англия и Франция ощутили свою силу. Поражение Германии было не за горами. Война - это экономическая воронка, по окончании которой на выходе можно получить неплохие дивиденды, да и сама война приносит хорошие прибыли. Вступить в войну планировали и Соединенные Штаты. Вудро Вильсон, изначально придерживавшийся нейтралитета, созрел. Участие в разделе территорий и контрибуций России было крайне нежелательно.

Подточенная изнутри (не без английского влияния) Россия была морально готова к Брестскому миру. Если бы не стечение обстоятельств, приведших к беспорядкам и расшатыванию власти в стране, Россия бы однозначно вышла из войны победителем. Спасибо «союзникам» - не вышла.