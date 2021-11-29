Почему люди сталкиваются с призраками: объясняют ученые

Однажды ученый-физик Вик Танди во время эксперимента увидел серую тень возле своего стола. Сначала он испугался, что его лаборатория проклята, но потом нашел рациональное объяснение этому факту. Дело в том, что он работал с инфразвуком ниже 19 герц.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Человеческое ухо не способно слышать звуков выше 20000 герц и ниже 20 герц. Все, что выходит за пределы этого диапазона мы, тем не менее, можем почувствовать. Отсюда берутся не только пресловутые «бабочки в животе», но и беспричинное чувство тревоги. Всему виной – высокие и низкие вибрации. Порой они даже вызывают приступы паники у животных и людей.

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Но откуда же тогда взялась призрачная фигура? Танди объяснил и это. Низкие вибрации заставляли глазные яблоки ученого колебаться, и они создавали образы, которые можно было принять за призраков.

Представьте себе: вы обследуете старинный особняк, разумеется, ночью, и вдруг воздух вокруг вас становится холоднее. Вы делаете несколько шагов влево или вправо – и температура снова приходит в норму. Парапсихологи утверждают: чтобы попасть в мир живых, привидение расходует много энергии. Чтобы как-то пополнить ее, оно забирает тепло из всего, что его окружает (в том числе и из людей). Места появления таких призраков охотники на привидений называют «холодные точки».

Но у физиков и тут нашлось рациональное объяснение. Холодный воздух, скорее всего, попадает в помещение через дыры в крыше, разбитые окна или каминную трубу. Если же все эти варианты не подходят, существует еще одна научная гипотеза. Она основана на процессе, который называется конвекция. Все объекты вокруг по-разному проводят тепло. Из-за этого некоторые поверхности нагреваются сильнее, некоторые – слабее. Чтобы температура в помещении уравнялась, одни объекты отдают внешней среде тепло, другие, наоборот, забирают. Отсюда и берутся «холодные точки».

Многие исследователи паранормальных явлений с гордостью демонстрируют фотографии, на которых запечатлены странные светящиеся объекты. Это, якобы, души умерших, которые не могут обрести покой. Может у них остались незаконченные дела или они хотят разоблачить своего убийцу. Жаль, узреть эти странные объекты можно лишь на фотоснимке – человеческому глазу они не видны.

Скептик Брайн Даннинг утверждает, что любому хоть немного знакомому с фотографией человеку ясно, откуда берутся эти светящиеся призраки. Любой небольшой объект, насекомое или падающий лист, оказавшиеся в момент ночной съемки перед фотокамерой, освещается вспышкой. Вот только сфокусироваться на них камера не успевает. Отсюда и берутся эти загадочные размытые пятна. Еще более частой причиной размытых пятен на фотографиях может стать пылинка или вода на линзе.

Так что, если вам часто случается сфотографировать привидение, вот вам совет от Брайана Даннинга – протрите объектив!

В 1921 году офтальмолог Уильям Уилмер выпустил увлекательную статью в «Американском журнале офтальмологии». В статье этой шла речь о проклятии, нависшем над семьей «Х».

Сначала они стали слышать странные звуки: кто-то ходил по чердаку или хлопал дверями. Потом на одного из детей напал невидимый незнакомец. И наконец, мать семейства, проснувшись однажды ночью, увидела в ногах своей кровати призрачную пару, которая, через секунду, растворилась в воздухе.

Оказалось, однако, что проклята была лишь их печь. При сгорании топлива в ней образовывалась окись углерода – CO, также называемая угарным газом. Вместо того чтобы выпускать этот газ через трубу, она исправно поставляла его в дом. Отравление окисью углерода приводит к смерти, но сперва вы испытаете тошноту, головокружение и галлюцинации. Вот и разгадка загадочного семейного проклятья.

В июне 2013 года на ткацкой фабрике в Бангладеше взбунтовалось 3000 рабочих. Они не требовали повысить зарплаты или улучшить условия труда. Все, что они просили у директора – пригласить экзорциста, чтобы тот изгнал с фабрики злого духа.

Похожая история произошла в одной из школ Тайланда. Двадцать два ученика были госпитализированы после встречи с призраком отвратительной старухи.

После того, как участники этих событий успокоились, они были опрошены врачами и психологами. Оказалось, что никто из них не видел ничего сверхъестественного, кто-то слышал о призраке от друзей, кто-то плохо себя чувствовал и списал это на козни злого духа.

Подобные явления известны ученым со времен глубокой древности. Их принято называть массовой истерией. Когда люди находятся в стрессовой ситуации, недоедают, болеют или сильно утомлены, любой слух, любая реплика может вызвать коллективную панику. «Симптомы» распространяются как чума, и скоро уже все вокруг охвачены ужасом. В средние века массовые истерии привели к охоте на ведьм, в наши дни они заставляют людей видеть призраков.

Современные исследователи паранормальных явлений иногда призывают себе на помощь физику. Например, обычным инструментом в их арсенале стал счетчик ионов. Ион – это электрически заряженная частица, в которой количество протонов и электронов неодинаково. Если частица получает электрон, то она становится отрицательным ионом, если теряет – положительным.

Итак, охотники на привидений считают ионы в проклятых домах. Но вот как интерпретировать результаты? Одни считают, что там, где появляются призраки, сохраняется нормальное количество ионов в атмосфере, другие утверждают, что призраки в момент своего появления поглощают энергию ионов.

И тем и другим физики отвечают: наличие ионов в атмосфере – это естественное явление, такое же, как погода или солнечная радиация. И не стоит предавать этому никакого мистического значения.