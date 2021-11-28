Куда спрятал деньги самый богатый гангстер США

Голландец Шульц, он же Артур Флегенхаймер, считается одним из самых успешных гангстеров в истории США. В стране уже давно объявлена охота за сокровищами, которые он спрятал перед смертью. Однако их так никому еще и не удалось найти. "Рамблер" расскажет подробнее о знаменитом гангстере и, главное, где же он спрятал деньги.

Фото: New York Police Department - United States Department of Justice New York Police Department - United States Department of Justice

Кем был Голландец Шульц

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Артур родился в семье еврейских мигрантов в 1902 году, отец владел конюшней, а мать работала прачкой. После того, как их бросил отец, юноша бросил школу и начал искать работу. Он красил дома, помогал почтальону. Однако денег на жизнь им все равно не хватало, и тогда Артур решил присоединиться к одной из нью-йоркских банд и стал взломщиком. Тогда он и получил прозвище Голландец Шульц, так когда-то звали другого гангстера, который при жизни славился своей жестокостью. Дела банды процветали, пока в 17 лет Артура не обнаружили во время очередной кражи. После случившегося парня посадили в тюрьму на полтора года.

В заточении Артур познакомился мафиози, которые пообещали помочь ему на воле. Так и случилось. На свободе он познакомился с будущими боссами итальянской мафии в Нью-Йорке — Лаки Лучано и Мейером Лански. Далее во время сухого закона Артур открыл нелегальное производство по варке пива, а затем отвоевал пивоварни у своих конкурентов. Тогда ему и удалось заработать первые большие деньги. Но несмотря на это он продолжал жить в трущобах, носил рубашки за пару долларов.

Бизнес Шульца процветал, и на это обратила внимание местная полиция. Сначала им заинтересовался сам Томас Дьюи — легендарный прокурор Нью-Йорка. Его обвинили в уходе от налогов, затем — в подкупе должностных лиц. Шульц долго скрывался от него, пока ему не надоело и он не принял решение его убить. Лаки Лучиано, с которым Артур познакомился ранее, понимал, что после устранения такого важного человека на итальянскую мафию начнется настоящая охота. Поэтому было принято решение приговорить Шульца к смерти.

Где деньги?

Вечером 23 октября 1935 году Голландца расстреляли прямо во время ужина. Знакомые бутлегера считали, что во время судебных преследований он на всякий случай спрятал весь свой капитал. И, если верить слухам, в сейфе лежали несколько миллионов долларов наличными, облигации, золотые монеты и драгоценные камни. Сейчас их стоимость оценивается в 150 миллионов долларов (около 11 миллиардов рублей).

Что касается местоположения этих сокровищ, то до сих пор никому об этом неизвестно. Говорят, что об этом знали лишь его два телохранителя, один из которым был убит вместе с Шульцем, а второй застрелен спустя несколько дней после случившегося.