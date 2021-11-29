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"Антиваксер" перед смертью пожалел, что не привит

Мария Каткова
3 часа назад

Житель Великобритании, заболевший коронавирусом и выступавший против вакцинации, просил сделать ему прививку перед смертью. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Антиваксер" перед смертью пожалел, что не привит
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

55-летний Глинн Стил из города Малверн не хотел проходить вакцинацию из-за того, что препарат тестировали на животных. В конце октября он сдал положительный тест на коронавирус, но сначала его беспокоили только симптомы простуды.

В первых числах ноября его жена вызвала скорую помощь из-за того, что Стилу стало плохо, но свободных машин не было, поэтому его везли в больницу самостоятельно.

В больнице больного поместили в реанимацию, положили на ИВЛ и ввели в искусственную кому. Врачи не смогли его спасти, он скончался 16 ноября, а жена передала его последние слова: "Я никогда не чувствовал себя так плохо, я бы хотел, чтобы мне сделали прививку".

Как рассказала супруга мужчины, перед тем, как его ввели в кому, он просил, чтобы ему сделали прививку, но врачи отказали, потому что было уже слишком поздно. Она призвала остальных пройти вакцинацию.

В России врачи также убедительно настаивают на вакцинации и используют для этого все способы. Ранее врачи позвали политиков и звезд, высказывающихся против прививки, в "красную зону".

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