"Антиваксер" перед смертью пожалел, что не привит

Житель Великобритании, заболевший коронавирусом и выступавший против вакцинации, просил сделать ему прививку перед смертью. Об этом сообщает The Daily Mail.
55-летний Глинн Стил из города Малверн не хотел проходить вакцинацию из-за того, что препарат тестировали на животных. В конце октября он сдал положительный тест на коронавирус, но сначала его беспокоили только симптомы простуды.
В первых числах ноября его жена вызвала скорую помощь из-за того, что Стилу стало плохо, но свободных машин не было, поэтому его везли в больницу самостоятельно.
В больнице больного поместили в реанимацию, положили на ИВЛ и ввели в искусственную кому. Врачи не смогли его спасти, он скончался 16 ноября, а жена передала его последние слова: "Я никогда не чувствовал себя так плохо, я бы хотел, чтобы мне сделали прививку".
Как рассказала супруга мужчины, перед тем, как его ввели в кому, он просил, чтобы ему сделали прививку, но врачи отказали, потому что было уже слишком поздно. Она призвала остальных пройти вакцинацию.
В России врачи также убедительно настаивают на вакцинации и используют для этого все способы. Ранее врачи позвали политиков и звезд, высказывающихся против прививки, в "красную зону".