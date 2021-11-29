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Пеликан упал с неба и оставил российскую деревню без света

Мария Каткова
1 час назад

В российской деревне Херсонка в Новосибирской области пеликан упал с неба на один из участков. Во время падения он задел линию электропередачи и оставил без света всю деревню. Об этом сообщает "Сибкрай.ру".

Пеликан упал с неба и оставил российскую деревню без света
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Жители деревни были удивлены появлению раненого пеликана. Он упал с неба на участок одного из жителей. Его сразу же доставили в местную ветеринарную клинику, так как эта птица занесена в Красную книгу.

Медики попытались оказать пеликану помощь, но травмы, полученные во время падения, оказались несовместимы с жизнью и он умер. Орнитолог уверен, что птица могла получить травму во время перелета в теплые края. Однако жители деревни настаивают на том, что пеликана подстрелили во время охоты. Обе версии не подтверждались и не опровергались, проверку никто не инициировал.

Розовый пеликан занесен в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

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