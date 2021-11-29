Что означает «блат» на самом деле

Привычное слово для всех советских людей, которые доставали необходимые вещи или услуги с помощью всемогущего блата. «Рамблер» выяснил, как появилось это слово в русском языке, и что оно означает в буквальном переводе.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация» Кадр из сериала «Ликвидация»

Существует три версии происхождения этого слова, которое было связано как с криминалом, так и с миром благ, доступным лишь избранным благодаря нужным знакомствам. В быту слово «блат» зафиксировано уже в тридцатые годы — об этом вспоминает журналист, прозаик и фронтовой корреспондент Вадим Шефнер в своих мемуарах. А в словаре В. Ф. Трахтенберга оно впервые отмечено еще в 1908 году.

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Воровской жаргон

Это самый распространенный вариант появления слова «блат». Русский криминальный язык позаимствовал его из польского уголовного жаргона, где блат означал взятку или укрывательство. А в польский жаргон оно пришло из идиша, основного языка евреев-ашкеназов. Там это слово сначала означало «скрытно, тихо или тайно», а потом стало синонимом понятия «свой или посвященный».

Вероятнее всего, слово «блат» проникло в русский жаргон в начале XX века и сначала закрепилось лишь в языке одесских воров, так как в этом городе было традиционно много как евреев, так и поляков. Блатными считались все, кто так или иначе имел отношение к уголовному миру.

Во всем виноват Петр I

Вторая версия гласит, что слово изначально было связано с парикмахерской деятельностью первого русского императора. Будто бы бояре и купцы, которые желали заплатить за возможность оставить бороду, включались в список, который на голландском языке назывался «blatt» и означал непосредственно бумажный лист.

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Третья версия ищет корни блата в деятельности Екатерины Великой по привлечению своих соотечественников в Россию. Переселенцы получали различные льготы, в том числе землю, освобождение от службы в армии и телесных наказаний. Все льготы были указаны в специальных грамотах, которые называли блатом (по-немецки blatt — лист). Со временем всех, кто обладал некими преимуществами, стали именовать блатными.