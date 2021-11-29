Русские горцы: какой уникальный народ живет в Карпатах

На западе Украины расположена Закарпатская область, жители которой именуют себя русинами. Эти земли одними из первых вошли в состав древнерусского государства и первыми отделились под напором венгерских завоеваний. Но память о былой Родине осталась.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Жители Карпатской Руси иногда называют себя «Маленькой веточкой великого русского дуба». Этот край, который так рано потерял связь с древнерусским государством и долгое время находился под влиянием венгерской культуры, казалось бы, должен был совершенно утратить всю любовь к далеким соотечественникам. Но он, напротив, всегда оставался небольшим, но сильным форпостом «русскости» на окраине славянского мира.

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Один известный русский эмигрант Иван Лукаш писал:

«Синие Карпаты. Они клубятся высоко, как тяжелые тучи в грозной синеве. Гоголя никогда не оставляло видение Карпат. Он был точно потрясен своим видением и нас потрясал с детства… Малый народ живет до Карпатских гор на вершинах-полонинах, как в синеве облаков. Малое племя Руси князя Владимира и князя Ярослава… И все снится веками народу в синих Карпатах сон о златой Руси».

На самом деле, русины (рутены, руснаки) – уникальное явление. Из-за того, что русины Карпат рано оказались в изоляции, они не участвовали в формировании русского, белорусского и украинского этносов, сохранив многие архаические традиции и элементы культуры древнерусского государства. Например, язык. По словам исследователей, карпатскому русину до 50-х годов XX века было легче понять древнерусскую летопись, нежели текст тогдашней русской или украинской газеты

Правда, многовековое проживание в составе различных государств, привело к возникновению у русинов своих малочисленных этносов. Сегодня среди карпатских русинов выделяют: бойков, лемков, подолян, гуцул, покутян, верховинцев, долинян и других. Но, как бы они себя не называли, всех их объединяет одно: мечты о единой русской Родине.

Славяне обосновались в Подкарпатье и Карпатском погорье, примерно, во II веке нашей эры. Отсюда, по мнению некоторых исследователей, вышли в VII веке сербы и хорваты, а может быть даже и чехи. Эти земли одними из первых вошли в состав древнерусского государства после распада Великой Моравии, а их жители одними из первых приняли православие, еще в IX веке, вероятно при деятельности Кирилла и Мефодия. Здесь, в XI веке утвердилась власть Ростиславичей (от внука Ярослава Мудрого Ростислава Владимировича). Можно судить о том, насколько была процветающей эта часть Киевской Руси по тому, что один из представителей рода Василько Требовльский (1068-1124) планировал дальние походы на дунайских болгар и о победах над половцами, пусть даже и без помощи других князей:

«И помыслих на землю Лядьскую наступлю на зиму и на лето и возму землю Лядьскую, и мьщю Русскую землю; и по сем хотел есмь переяти Болгары Дунайские и посадити я у собе; и по сем хотел проситися у Святополка и у Володимера ити на Половци-да любо налези себе славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю».

Но живописный горный край Карпатской Руси сыграл злую шутку с населявшими его славянами. В результате своего географического положения, он был практически оторван от остальной Руси. Лишь несколько горных перевалов служили связывающим звеном с остальной территорией древнерусского государства, а значит в случае угрозы, помощи было ждать не от кого. А враги всегда найдутся. В 896 году кочевые племена венгров проникли на Среднедунайскую равнину и основали свое государство, которое и стало плацдармом для постоянных нападений на Карпатскую Русь.

XI век стал переломным. После распада Руси на удельные княжества из-за раздробленности и бесконечных междоусобиц, местные русины, не получая поддержки от соплеменников из-за Карпат, пали под натиском венгров. Исторические пути разошлись, и началась долгая борьба русинов за свою культуру, язык, веру, а также право оставаться русскими.

Жители Карпатской Руси после завоевания неоднократно пытались вновь обрести независимость. В XIV веке, воспользовавшись ослаблением Венгрии из-за раздробленности, представитель православной ветви рода Гедеминовичей, Федор Кориатович основал здесь русское православное княжество, которое, впрочем, имело весьма короткую жизнь – всего лишь несколько десятков лет. Зато память о коротком периоде независимости сохранилась в народном фольклоре. Одно из самых популярных народных преданий Закарпатья «Про князя Кориатовича» повествует о том, как Кориатович победил чудовище – змея Веремея, и воздвиг церкви и монастыри, «чтобы русские службы служили…людям на радость, Руси на славу». Кстати, знаменитый замок Паланок и Свято-Никольский монастырь – детища все того же православного представителя из рода Гедеминовичей.

Окончательно от власти Венгрии, а впоследствии Австро-Венгрии, русинам удалось освободиться лишь в начале XX века после завершения Первой мировой войны. К этому времени, изменилась культура и самосознание, в результате продолжительной католической экспансии и попыток ассимиляции русинов (в том числе и запрет на использование русинского языка). Но любовь к когда-то давно утерянной родине осталась. Так, украинский самостийник В. Гнатюк говорил о том, что отличительной чертой угорских русинов является «москвофильство». Возможно, его следствием было то, что этот регион одним из первых принял власть Советов вскоре после получения автономии. Четыре комитата: Ужгород, Берег, Угоча и Марамарош получили название Русская Краина (то есть, «русская окраина») с центром Мукачево, в составе провозглашенной Венгерской Советской Республики.

Для русинов это стало «глотком воздуха». Русинский язык впервые за долгое время стал официальным, его изучали, на нем говорили, издавали газеты. Провозглашалась свобода вероисповедания. Впрочем, период независимости длился не долго. Страны Антанты не желали мириться с Советским государством вблизи своих границ. Было усилено давление на Румынию и Чехословакию, чтобы ускорить их агрессию против Венгерской Социалистической Республики со стороны Закарпатья. 16 апреля 1919 года румынские и чехословакские войска развернули широкую наступательную операцию, которая завершилась через четыре месяца падением Русской Краины, ставшей частью Чехословакии под названием Подкарпатская Русь. Долгожданная независимость русинов не продлилась и года.

Следующая возможность «возвращения» в лоно России, в данном случае СССР, представилась русинам по окончанию Второй мировой войны. Созданные в 30-40-х годах православные комитеты во главе с патриархом Алексием Кабалюком, выступали за вхождение в состав СССР в виде Карпато-Русской ССР. При этом они были категорически против включения своей области в состав УССР:

«Мы не хотим быть чехами, ни украинцами, мы хотим быть русскими и свою землю желаем видеть автономной, но в пределах Советской России».

10 января 1947 года Алексей Геровский, карпаторусский общественный деятель и публицист, посылает Сталину письмо, в котором просит:

«Не дайте в обиду самой западной окраины Земли Русской. Не допустите, чтобы наше маленькое русское племя, удерживающееся в течение тысячи лет на юго-западе Карпат, было стерто с лица земли».