«100 тысяч марок»: за какого советского генерала немцы давали такую награду

Лев Михайлович Доватор родился в бедной белоруской семье, что не помешало ему стать выдающимся кавалерийским генералом. Военачальник погиб в 1941 году, но успел внести свой огромный вклад в дело будущей победы. Кавалеристов Льва Михайловича стали называть «доваторцами», и только одно это имя вселяло страх в сердца немецких солдат. Значимость генерала признавало и командование вермахта, обещавшее за его голову 100 тысяч рейхсмарок.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Будущий легендарный кавалерист родился в Витебской области, отучился в церковно-приходской школе, работал секретарём комитета комсомола и в 1924 году был призван в армию. Служил в 7-й кавалерийской дивизии, где командиры увидели в красноармейце задатки будущего офицера и направили его в кавалерийскую школу комсостава РККА. С 1929-го по 1936-й год Доватор от командира кавалерийского взвода дослужился до комиссара разведывательного батальона стрелковой дивизии.

Видео дня

После обучения Лев Доватор стал военным советником в Испании, где шла гражданская война. На Пиренеях он изучает проведение диверсий и партизанской войны в тылу, и полученные знания скоро пригодятся ему на родине. Перед войной он назначен начштабом 36-й кавалерийской дивизии и в июльских боях 1941 года лично подрывает немецкий танк гранатой, за что получает орден Красного Знамени.

В августе 1941 года Доватора назначили командиром потрёпанных в боях 50-й и 53-й кавалерийских дивизий, фактически объедённых в корпус. Большинство новых бойцов Льва Михайловича происходили из казачьих семей и сначала станичники с недоверием отнеслись к своему новому командиру. Однако вскоре они поменяли своё мнение.

Доватор оказался мастером сабельной рубки и умел выполнять сложнейшие элементы конной джигитовки. В свои дивизии генерал выбивал лучших кузнецов и ветеринаров, чем ещё больше заслужил уважение подчинённых. Лев Михайлович понял, что в современной войне танков маневренная конница наиболее эффективна в рейдах по глубоким тылам противниками, и очень скоро он проверит свою тактику на поле боя.

В августе 1941 года Доватору приказано прорваться на Смоленщину в тыл 9-й немецкой армии для уничтожения немецких штабов и складов, нарушения коммуникаций и линий связи. 23 августа кавгруппа Доватора прорвала немецкие позиции и ушла в рейд. При себе отряд имел только три десятка станковых пулемётов, для сохранения маневренности от артиллерии отказались.

Благодаря отлично налаженной разведке кавалеристы 10 дней громили насыщенные войсками немецкие тылы. За это время они уничтожили более 2 500 военнослужащих вермахта, 200 автомашин и 7 танков. Немцы докладывали о десятках тысяч диких казаков, хотя реальная численность подразделения составляла 3 тысячи сабель. В составе кавгруппы служили артисты Московского цирка из коллектива Михаила Туганова. Они умели стрелять стоя на спине скачущей лошади или, наоборот, вели огонь, нырнув под брюхо коня, что также повлияло на развитие среди немцев мифа о диких русских.

2 сентября Лев Михайлович прорвался к своим, а удачная операция имела важный психологический эффект, ведь в это время советские войска терпели поражение за поражением. За свой рейд Доватор получил звание генерал-майора, а немцы назначили за его убийство награду в 100 тысяч марок.

В первых числах октября 1941 года нацисты начали генеральное наступление на советскую столицу. На острие вражеского удара оказались кавалеристы Доватора, которые геройски сражались в районе Волоколамского шоссе на берегах Межи.26 ноября кавгруппу переименовали во 2-й гвардейский кавалерийский корпус. Во время контрудара в районе Солнечногорска военачальник проявил подмеченную ещё Рокоссовским вдумчивость действий. Своих конников он не стал бросать в атаку сплошной лавой, а направил на фланги, спешил и усилил танками. В ходе этих боёв 2-му кавкорпусу удалось задержать немцев на расстоянии 30 километров от Москвы.

13 декабря кавалеристы по непроходимой для пехотинца снежной целине вышли в рейд и уже утром 15 числа оказались в тылу 9-го немецкого корпуса, который занимал позиции между Истрой и Звенигородом. За сутки немцы были откинуты на 20 километров, а в руках «доваторцев» оказалось 33 вражеских танка, 90 орудий, более трёх сотен автомашин.