Опасные животные, которые живут в России

Нам кажется, что Россия из-за своего климата далека от других стран по количеству опасных животных, живущих здесь. На самом деле, если вы отдыхаете на природе, то можете легко столкнуться с кем-нибудь из них. В материале "Рамблера" — самые опасные животные, живущие на территории России.

Куница

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На первый взгляд, куницы — очень милые животные, но на самом деле с ними лучше не контактировать без надобности. Им не нужен яд или когти для того, чтобы навредить человеку. куницы могут переносить бешенство или чуму. Поэтому укус этого милого зверя может закончиться летальным исходом.

Эти звери живут в своих логовах, которые могут быть расположены и в лесах, и на равнине. Они редко покидают свое жилище, даже если у них не осталось пищи. Поэтому можно легко определить, что куница больна. Если она идет к человеку, то значит, она заражена.

Лисица

На первый взгляд, это милое животное, которое не обидит и мухи, но укус лисицы может стоить вам жизни. Дело в том, что они лидируют по количеству животных, зараженных бешенством. Поэтому, если вы хотите посмотреть на лису, лучше делать это в зоопарке.

Лисы обитают практически на всей территории России, за исключением островов и архипелагов, близких к Арктике. Их отпугивает суровый климат. Кроме того, они часто селятся около крупных городов, поэтому их можно встретить даже в небольшом лесу. Бывали случаи, когда лисы делали себе норы в фундаментов домов в деревнях.

поведение бешеной лисы совершенно непредсказуемо. Она может быть и агрессивной, а может наоборот быть ласковой к человеку. Для людей бешенство очень опасно. Во-первых, болезнь не проявляется первые 40 дней. Во-вторых, важно соблюдать график вакцинации. В-третьих, у нее тоже есть побочные действия.

Каракурт

Если вы думали, что ядовитые пауки обитают только в тропических странах, то вы ошибаетесь. Его легко встретить в теплых районах России. Чаще всего их замечают в Ростовской и Астраханской областях. В последнее время они начали размножаться на территории Алтайского края, Новосибирской области, Волгоградской и Саратовской областях.

Паук относится к семейству черных вдов и опасен своим ядом. Человек немедленно ощущает укус, так как место начинает жечь. Если вовремя не ввести противокаракуртовую сыворотку, то симптомы начнут ухудшаться вплоть до лихорадки и состояния бреда. Известны летальные случаи среди людей.

Поэтому, если вы будете в теплых областях России и увидите паука с красными пятнами на брюхе, то лучше его не тревожить. Сам по себе на людей он не нападает.

Гадюка

Эта змея обитает на всей территории России, кроме Заполярья. Ее размер часто не превышает 70 сантиметров, но это не значит, что она безопасна. Гадюка не способна преследовать свою добычу, но она может выждать и напасть, если ее потревожить. Ее укус довольно опасен для человека, так как змея ядовита. Место укуса начинает жечь, потом проявляются такие симптомы, как головокружение, тошнота, рвота, диарея и потеря сознания. Последствия укуса исчезают через 2-4 дня, но могут растянуться и надолго. Против укуса гадюки существует восемь различных противоядий.