Почему колбасу назвали "Докторской"

"Докторская" — сорт вареный колбасы, который придумали в СССР. Почему продукт так называется и причем тут врачи — в материале "Рамблера".

В 30-х годах в стране ощущалась острая нехватка продовольствия. Ситуация с мясом на прилавка все еще была напряженной, что отразилось на здоровье трудящихся. По этой причине власти задумались, чем можно заменить мясо и как сделать этот продукт более доступным для всех граждан. Так, Народный комиссариат здравоохранения поручил специалистам создать "народную" колбасу. Рецептуру разработал ВНИИ мясной промышленности, а производство впервые осуществил Московский комбинат имени Микояна.

Первый батон вареной колбасы "Докторская" сделали в 1936 году. Назвали ее так, потому что она назначалась в качестве диетического питания больным с соматическими признаками последствий длительного голодания, "имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма". Ее рекомендовали людям с заболеваниями печени и желудка, анемией и в целом с ослабленным здоровьем после перенесенных заболеваний.

25 кг говядины высшего сорта;

70 кг полужирной свинины;

3 кг яиц;

2 кг коровьего молока. Состав колбасы в то время сильно отличался от той, которая продается в магазинах сейчас. "Докторская" на 60% состояла из мясного фарша. В100 кг колбасы содержалось:

Также в небольшом количестве в "Докторскую" добавляли крахмал и кардамон. Так как она задумывалась как "лечебная", соль и жир сводили к минимуму, а острые специи не добавляли совсем.