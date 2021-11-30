Почему колбасу назвали "Докторской"

"Докторская" — сорт вареный колбасы, который придумали в СССР. Почему продукт так называется и причем тут врачи — в материале "Рамблера".
В 30-х годах в стране ощущалась острая нехватка продовольствия. Ситуация с мясом на прилавка все еще была напряженной, что отразилось на здоровье трудящихся. По этой причине власти задумались, чем можно заменить мясо и как сделать этот продукт более доступным для всех граждан. Так, Народный комиссариат здравоохранения поручил специалистам создать "народную" колбасу. Рецептуру разработал ВНИИ мясной промышленности, а производство впервые осуществил Московский комбинат имени Микояна.
Первый батон вареной колбасы "Докторская" сделали в 1936 году. Назвали ее так, потому что она назначалась в качестве диетического питания больным с соматическими признаками последствий длительного голодания, "имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма". Ее рекомендовали людям с заболеваниями печени и желудка, анемией и в целом с ослабленным здоровьем после перенесенных заболеваний.
Также в небольшом количестве в "Докторскую" добавляли крахмал и кардамон. Так как она задумывалась как "лечебная", соль и жир сводили к минимуму, а острые специи не добавляли совсем.
Сегодня "Докторскую" могут делать по собственной рецептуре предприятий, поэтому в ней почти нет мяса и много добавок, удешевляющих себестоимость продукта.