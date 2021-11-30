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31 минуту назад

Почему колбасу назвали "Докторской"

"Докторская" — сорт вареный колбасы, который придумали в СССР. Почему продукт так называется и причем тут врачи — в материале "Рамблера".

Почему колбасу назвали "Докторской"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 30-х годах в стране ощущалась острая нехватка продовольствия. Ситуация с мясом на прилавка все еще была напряженной, что отразилось на здоровье трудящихся. По этой причине власти задумались, чем можно заменить мясо и как сделать этот продукт более доступным для всех граждан. Так, Народный комиссариат здравоохранения поручил специалистам создать "народную" колбасу. Рецептуру разработал ВНИИ мясной промышленности, а производство впервые осуществил Московский комбинат имени Микояна.

Первый батон вареной колбасы "Докторская" сделали в 1936 году. Назвали ее так, потому что она назначалась в качестве диетического питания больным с соматическими признаками последствий длительного голодания, "имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма". Ее рекомендовали людям с заболеваниями печени и желудка, анемией и в целом с ослабленным здоровьем после перенесенных заболеваний.

Состав колбасы в то время сильно отличался от той, которая продается в магазинах сейчас. "Докторская" на 60% состояла из мясного фарша. В100 кг колбасы содержалось:
  • 25 кг говядины высшего сорта;
  • 70 кг полужирной свинины;
  • 3 кг яиц;
  • 2 кг коровьего молока.

Также в небольшом количестве в "Докторскую" добавляли крахмал и кардамон. Так как она задумывалась как "лечебная", соль и жир сводили к минимуму, а острые специи не добавляли совсем.

Сегодня "Докторскую" могут делать по собственной рецептуре предприятий, поэтому в ней почти нет мяса и много добавок, удешевляющих себестоимость продукта.

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