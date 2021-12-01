Зачем Гитлеру была нужна Антарктида

Загадки этой территории Антарктиды, на которую нацистская Германия имела претензии, пока не прекратила существование как государство, до сих пор будоражат умы исследователей непознанного.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Кто-то считает Новую Швабию просто определенным территориальным антарктическим сектором, интересным для научного изучения. По мнению конспирологов, Neu-Schwabenland – это секретная база Третьего рейха.

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Во всяком случае, и сегодня территорию бывшей Новой Швабии продолжают исследовать немцы – там работает германская антарктическая станция Neumayer III.

Территориальные претензии на арктическую Новую Швабию просуществовали шесть лет – с 1939-го по 1945 год – период, когда нацистская Германия еще не теряла надежды на мировое господство. Наименование немецкого антарктического сектора происходит от Schwaben (Швабия). Это бывшее герцогство Германской империи, земли которого в начале XIX века отошли Франции.

Следует отметить, что формального отказа от земель Новой Швабии германским правительством так и не было дано. Однако сегодня эта территория называется Земля Королевы Мод, и права на нее заявлены Норвегией.

По примеру других стран Германия начала исследование Антарктики еще в конце XIX века. Целью этих экспедиций были научные изыскания. До прихода к власти нацистов Германия осуществила две самостоятельные антарктические экспедиции – с 1901-го по 1903годы и с 1911-го по 1912-й. Немцы первыми провели там испытание атмосферных зондов, наполненных горячим воздухом, также они открыли, описали и дали имя новой обследованной территории, которую назвали Землей Кайзера Вильгельма II.

Во второй экспедиции германские ученые собирались пройти всю Антарктиду, для того чтобы выяснить, что она собой представляет, сплошной континент или островную группу. Масштабный проект не удался, но зато исследователями были открыты еще два географических объекта, названные немцами Берегом Луитпольда и шельфовым ледником Фильхнера.

В 1933 году возглавляемая А. Гитлером Немецкая национал-социалистическая рабочая партия (НСДАП) стала правящей в Германии. «Собиратель территорий» Адольф Гитлер незамедлительно заявил о территориальных притязаниях на «ничейную» Антарктиду, которую рассматривал в качестве потенциальной новой территории Третьего рейха.

Немцы начали подготовку к новой, третьей, экспедиции в Антарктиду с целью исследования определенной части материка и последующего закрепления этой территории за нацистской Германией. Антарктическая земля и должна была стать той самой Новой Швабией - Neu-Schwabenland.

Подготовка к экспедиции «Новая Швабия» продолжалась до 1938 года. Германский корабль «Швабия» был переоснащен для антарктических исследований, на нем закрепили гидроплан, подъемный кран и другую технику. Команду специально обученных полярников возглавил капитан Альфред Ричер, опытный исследователь, до этого неоднократно бывавший на Северном полюсе. Утверждается, что эта экспедиция обошлась бюджету нацистской Германии в сумму порядка 3 миллионов рейхсмарок.

В декабре 1938 года «Швабия» отчалила от Гамбургского порта по направлению к Антарктиде. Путь до материка занял немногим более месяца. На исследования (а они были масштабными) ушло времени меньше, чем, собственно, на дорогу от Гамбурга до Антарктиды, – в середине февраля того же года экспедиция отправилась в обратный путь.

В ходе этой экспедиции с двух самолетов было проведено фотографирование антарктической территории протяженностью свыше 300 тысяч квадратных километров (а в целом немецкие исследователи облетели порядка 600 тысяч км²), открыт оазис Ширмахера, на котором отсутствовал лед. Немцы разбросали по периметру исследованной территории большое количество вымпелов с нацистской свастикой, обозначив тем самым границы своих будущих владений.

По возвращении домой Ричер убеждал Гитлера как можно скорее организовать очередную экспедицию, с большим количеством техники. Но начавшаяся Вторая мировая война помешала осуществлению этих планов.

За три недели пребывания в Антарктиде экспедиция Ричера не могла построить там даже подобие военной базы. Да она и не ставила такой цели – это было физически невозможно. Между тем, оборудование антарктической засекреченной военной базы 211 «Новый Берлин» конспирологи и эзотерики приписывают как раз Альфреду Ричеру. Якобы в Антарктиду впоследствии на подлодках были доставлены и спрятаны там оккультные ценности Третьего рейха, а немцы на секретной базе контактировали с инопланетянами.

Все эти россказни базируются на сведениях об активности нацистских подводных лодок у берегов Антарктиды во время Второй мировой войны. Германские подводники действительно часто курсировали в этих местах, особенно с 1943 года, периода перелома в Великой Отечественной, когда нацистам стало понятно, что их поражение в этой войне, по-видимому, неизбежно.

Немцы перевозили на подлодках ценности и людей в Аргентину, где не без помощи фашистской Германии в 1943 году был произведен переворот и к власти пришел пронацистски настроенный Хуан Перон. Не случайно впоследствии многие нацистские преступники укрылись именно в этой южноамериканской стране. После разгрузки в каком-нибудь аргентинском порту немецкие подлодки нарочно отправлялись к берегам Антарктиды и активно обозначали там свое присутствие, чтобы ввести в заблуждение американскую и британскую разведки, а затем возвращались на свои базы.