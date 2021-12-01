За что в 1985 году в СССР расстреляли Берту Бородкину

Заслуженный работник торговли Берта Бородкина была расстреляна в 1985 году, став одной из трех, казненных в позднем СССР. Первые две были массовыми убийцами. Бородкина - обычной спекулянткой.

Фото: Русская семерка Русская семерка

20 апреля 1984 года Берта Бородкина была однозначно и без права обжалования приговорена к смертной казни. Почему советский суд был настолько категоричен.

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Статья, по которой осудили Берту Наумовну, - спекуляции в особо крупных размерах. При обыске у нее на квартире были обнаружены целые залежи дефицитных товаров, о которых простые советские граждане могли только мечтать: шикарная хрустальная посуда, ювелирные украшения, меха.

Деньги у Берты Наумовны были в буквальном смысле слова закатаны в банки в подвале и припрятаны в горах кирпича во дворе дома. Хранить такие суммы на сберкнижке в советское время было равносильно самоубийству. Общая стоимость всего изъятого при обыске квартиры Бородкиной – около 500 тысяч рублей.

А начинала женщина свой стремительный взлет в торговле с работы официантки. Затем была повышена до буфетчицы. За пару лет оборотистой даме удалось стать директором сети ресторанов в курортном Геленджике и перейти в ранг особо уважаемых людей города. Как очень полезного человека, ее приглашали в дома самых высокопоставленных лиц в государстве (того же секретаря райкома партии Сергея Медунова).

Как и многие работники торговли ее ранга, Берта Наумовна давала и брала огромные взятки. В условиях острейшего дефицита в стране она умела принять высоких гостей здравницы с царским размахом. За это Бородкину особенно ценили высшие партийные чиновники. Систематически красть были обучены все работники ее ресторанов и столовых. Сметану и молоко щедро разбавляли водой. В супы и второе не докладывали мясо и другие продукты.

Этим грешили в советское время все заведения общепита, но Бородкина ввиду управления огромной сетью столовых и ресторанов умудрялась наворовать колоссальные суммы. Они шли и на собственное обогащение, и на взятки тем, кто закрывал глаза на ее махинации. О них знали (или догадывались) все. Услугами ушлой коммерсантки охотно пользовались многие чиновники.

Дополнительный заработок Бородкиной приносила подпольная демонстрация порнофильмов в подвалах некоторых геленджикских кафе. Именно в такое заведение впервые нагрянули правоохранительные органы, вслед за чем потянулась длинная ниточка «достижений» Берты Бородкиной. Были обнаружены факты спекуляций, недовесов в кафе и ресторанах, а также взяточничества многим чиновникам (в том числе и I секретарю горкома партии Николаю Погодину).

Было установлено, что сумма полученного в качестве взяток и награбленного Бородкиной составляла более 1 млн рублей. За такое расстреливали, но мужчин. К женщинам правосудие проявляло снисхождение. Но ее расстреляли. Приговор и для самой Беллы, и для ее знакомых стал настоящим потрясением.