Как муж и жена на личном танке воевали против Гитлера

Как известно, бойцы Красной Армии не брали на фронт своих жён, из-за чего возник феномен «походно-полевых подруг». Однако есть в истории Великой Отечественной войны примеры, когда законные супруги воевали бок о бок. Одна из таких пар – танкисты Иван и Александра Бойко из Магадана.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Желаем приобрести танк»

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Супруги Бойко познакомились на Колыме, куда оба приехали «за длинным рублём». Иван был уроженцем Украины, с 1938 года он работал водителем Магаданской автобазы No 6. В 1940 году шофёр-комсомолец встретился с 22-летней Александрой Моришевой. Девушка имела пятилетний стаж работы на спиртзаводе в Башкирии, а в Магадане трудилась контролёром-комплектовщиком треста «Колымснаб».

Зарплата позволяла супружеской паре откладывать приличные суммы, так что к концу 1942 года они накопили 50 тысяч рублей. Как дальстроевец-специалист Иван не подлежал призыву на военную службу. Однако он побывал на фронте в составе делегации рабочих Крайнего Севера и был глубоко поражён увиденным. Иван понял, насколько тяжёло приходится фронтовикам, поэтому решил во что бы то ни стало помочь бойцам Красной Армии. Вместе с женой шофёр перечислил свои сбережения в Фонд обороны.

«Мы желаем приобрести танк и на этой же грозной машине собственными руками истреблять проклятых немецко-фашистских оккупантов», — писали Иван и Александра Бойко Иосифу Сталину в январе 1943 года. Вождь оценил щедрое пожертвование колымских рабочих и ответил, что их желание будет исполнено.

От Малиновки до Праги

Конечно, «с ходу» никто супругов Бойко посадить в танк не мог. Добровольцам предстояло окончить по ускоренной программе Челябинское танковое училище. Получив звания младших техников-лейтенантов, муж и жена присоединились к действующей армии в мае 1944 года. Супругов отправили на 1-й Прибалтийский фронт в состав 5-го Двинского танкового корпуса. Под Тулой они получили долгожданный тяжёлый танк ИС-2, на борту которого вывели краской буквы «Колыма». Внутри башни имелась специальная табличка, рассказывавшая историю приобретения танка. Хотя главой советской семьи традиционно считался мужчина, в составе экипажа Ивану досталась роль водителя-механика. Командиром же танка стала его супруга.

«Боевое крещение» танкисты Бойко прошли под деревней Малиновка в районе Великих Лук, взяв на таран немецкий «Тигр» и подбив 2 орудия. Благодаря мастерству Ивана его машина продвигалась практически без поломок. За подвигами необычного танкового экипажа пристально следила военная пропаганда. Например, после двухнедельных боёв за Ригу «Совинформбюро» сообщило, что на счету супругов Бойко 5 уничтоженных танков и 2 орудия. Муж и жена получали ранения и контузии, но и медалями их тоже не обделяли. В сентябре 1944 года Александра Бойко стала «лицом» IV антифашистского митинга в Москве, украсив обложку журнала «Огонёк».

Всего за время боёв в Прибалтике «Колыма» уничтожила 50 немцев, подбила 5 танков и 11 орудий. После очередного лечения в госпитале супруги Бойко получили возможность покинуть фронт. Однако они предпочли вернуться, тем более что война подходила к концу. Вместе с 4-м Украинским фронтом магаданцы прошли Польшу, участвовали в освобождении Чехословакии, а закончили боевой путь в освобождённой Праге.

Послевоенная жизнь

Из Европы Иван и Александра Бойко вернулись на холодную Колыму. Здесь глава семьи получил повышение, с 1946 года став заместителем директора автобазы No 4. Ещё более успешную карьеру сделала его жена, которая возглавила хлебозавод и дважды избиралась депутатом городского совета. Довелось Александре Леонтьевне поработать и старшим инженером Министерства по строительству военных и военно-морских предприятий.