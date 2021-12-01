Как прокачать свою память: простые методы на 2 минуты в день

Память можно и нужно развивать не только скучным заучиванием стихов или записыванием дел в ежедневник. Нужно формировать в мозгу новые нейронные связи и выполнять нетипичные для себя задачи. В материале "Рамблера" рассказываем о трех необычных способах натренировать память и начать смотреть на мир шире, как делали авторы этих необычных, но крайне интересных методов.

Фото: Кадр из сериала "Шерлок" Кадр из сериала "Шерлок"

1. Метод Робера-Удэна

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Жан Эжен Робер-Уден был французским иллюзионистом, которым вдохновлялся сам Гарри Гудини. Он разработал свой собственный способ тренировки наблюдательности.

Каждый раз, когда он проходил мимо магазинного прилавка, он бросал беглый взгляд на витрину и затем отворачивался, пытаясь воспроизвести в памяти увиденное. Он старался вспомнить, где лежал каждый товар, а также его количество, форму, цвет. Спустя определенное время, Робер-Уден достиг небывалого уровня мастерства и мог в точности воспроизвести увиденное, даже если ему удавалось охватить взглядом объект внимания всего на долю секунды.

2. Метод Джанни Родари

Знаменитый писатель тренировал не только свою память, но и широту мышления, воображения и внимательность, используя довольно специфичные приемы. Он предлагает всем учиться выдумывать истории и отвечать на самые странные вопросы. Например, что было бы, если бы у Сицилии оторвались и потерялись пуговицы? А что было бы, если бы к вам постучался крокодил и попросил одолжить ему немного розмарина?

Еще одно развивающее широту мышления задание - прибавлять к словам неожиданные приставки, создавать и воображать вице-псов, замкотов и микрогиппопотамов.

Также Родари советовал тренировать мозг, составляя рассказы из газетных вырезок.

Попробуйте, это должно быть как минимум интересно!

3. Метод Цицерона

Запомните, что где находится в вашей привычной комнате и закройте глаза. Затем мысленно расставьте в разных частях комнаты то, что необходимо запомнить. Например, это памятные даты, определенная последовательности чисел или ключевые тезисы вашего выступления. Это все можно записать на бумажках и расставить их по комнате, повесить на стенах.