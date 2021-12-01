Почему Парад Победы вместо Сталина принимал Жуков

Парад Победы 24 июня 1945 года не смог омрачить даже проливной дождь, из-за которого пришлось отказаться от пролета 570 самолетов и демонстрации трудящихся. В истории организации и проведения Парада Победы есть масса интересного.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Сталин не удержался в седле?

Видео дня

Почти официальная, но до сих пор вызывающая споры версия отказа Сталина от принятия Парада Победы отображена в мемуарах Георгия Константиновича Жукова. По словам маршала, Иосиф Виссарионович вызвал его к себе за день до парада и велел взять на себя обязанность принимать Парад Победы, которым будет руководить Рокоссовский.

Убедившись в том, что Жуков по-прежнему «не разучился ездить верхом», Сталин сослался на немолодые годы, и уже на следующий день Георгий Константинович отправился на репетицию Парада. Там, если верить Жукову, Василий, сын Сталина, поведал маршалу о том, как 16 июня 1945 года отец не удержался в седле и был сброшен специально подобранным для него породистым скакуном. К счастью, обошлось без серьезных последствий, в том числе для окружающих. По словам Василия, оробел в тот момент даже Буденный.

Эта версия событий считается спорной по той причине, что в первых изданиях "Воспоминаний и размышлений" описания этой сцены у Жукова не было.

Парадная речь Жукова

Сохранилась парадная речь Маршала Жукова. На ней стоят очень интересные пометки, которые показывают профессиональную работу над рукописью. В парадной речи помечены интонации: к словам: "Четыре года назад немецко-фашистские полчища разбойничьи напали на нашу страну" стоит пометка - "тише, суровее"; напротив фразы "Красная Армия под водительством своего гениального полководца перешла в решительное наступление" помечено: "громче, с нарастанием", и так далее.

Знамя Победы

Размер штурмовых флагов стандартен, а на Знамени Победы не хватает полосы шириной 3 см и длиной 73 см. Существует версия, что его оборвал на память Александр Харьков, наводчик «катюши» из 92-го минометного полка, который 2 мая 1945 года находился на крыше рейхстага. Однако эта версия не кажется убедительной. Тогда еще никто не знал, что именно это полотно, одно из многих, и станет символом победы и окончания военных действий.

Есть и другая версия. В начале 1970-х в Музей Советской Армии пришла пожилая женщина и рассказала, что служила в политотделе 150-й стрелковой дивизии, где и хранилось знамя. Во время демобилизации, летом 1945 года, работавшие там женщины отрезали полосу в качестве сувенира, порезали на лоскутки и разобрали каждая по маленькому кусочку. В доказательство женщина показала свой обрезок великого знамени.

А было ли знамя?

Знамя Победы было привезено в Москву ещё 20 июня 1945 года , но оно так и не было вынесено на Красную площадь. Предполагалось, что на Параде его пронесут герои, водрузившие знамя над рейхстагом – Неустроев, Кантария, Берест и Егоров. Но со строевой подготовкой они были знакомо плохо. Кроме того, большинством, включая Неустроева, за время войны получили немало серьезных ранений. На репетиции знаменосцы прошли крайне неудачно, а назначать других было бы странно, да и времени для репетиций оставалось совсем немного. Маршал Жуков принял решение не выносить Знамя. Впервые оно было пронесено уже на Параде Победы 1965 года.

Герой по кличке Джульбарс

На историческом параде 1945 года, наряду с остальными родами войск, шли подразделения военных собаководов. Впереди шагал главный кинолог страны – Александр Мазорев. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь. Он нес на руках другого героя войны – бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады, собаку по кличке Джульбарс. Пес был завернут в шинель Сталина. Таково было распоряжение Главнокомандующего.