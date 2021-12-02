Как Василий Маргелов взял в плен три дивизии СС

Василий Филиппович Маргелов известен, в первую очередь, как создатель и командующий ВДВ. Недаром десантура носит ироничное прозвище «войска дяди Васи». Делает это, кстати, без каких-то обид, ведь был знаменитый «дядя Вася» - мужик ого-го, что продемонстрировал еще в ходе Советско-финской, а позже – Великой Отечественной войны. Чего стоит, например, случай с пленением, описанный в книге Александра и Виталия Маргеловых «Десантник No 1 генерал армии Маргелов».

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Все, кому довелось служить вместе с Маргеловым, вспоминают, что человек он был лихой и смелый, но при этом рассудительный и умный. Как рассказывает Борис Костин в книге «Маргелов», жизнью своей тот особенно не дорожил, но даже самые отчаянные поступки совершал, предварительно хорошо их взвесив. И этой своей мнимой безрассудностью нередко добивался нужного психологического эффекта. Так и случилось 12 мая 1945 года. Война к тому времени фактически закончилась, но на границе Австрии и Чехословакии оставались остатки немецких дивизий: танковой «Мертвой Головы», «Великой Германии» и «Первой полицейской дивизии СС».

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Части первых двух активно участвовали в боях на Восточном фронте, где совершили массу военных преступлений против гражданского населения. Еще неразоруженные, но взятые в кольцо немцы мечтали прорваться на территорию Австрии – в американскую зону оккупации – как это сделали их более удачливые товарищи. И сдаться в плен там – ведь за совершенные зверства в СССР их точно не ждал бы теплый прием. Именно эта цель – не дать противнику уйти от ответственности – и была поставлена перед Василием Маргеловым и его 49-й гвардейской СД.

Загнанный в угол враг перед лицом смерти был способен на отчаянное сопротивление. Генерал понимал это, как никто другой, а потому не хотел допускать кровопролития. Тем более, что его бойцы уже рассчитывали на скорое возвращение домой. Решать поставленную задачу Маргелов решил в одиночку, а точнее почти в одиночку, взяв с собой только офицеров, вооруженных гранатами и пулеметами и батарею 57-мм пушек. Прибыв к штабу врага, командующий приказал навести орудия на штаб и «разнести к чертовой матери», если через 10 минут он не вернется. Сам же направился на переговоры.

Правда, в полном смысле слова переговоров не было – говорил только советский генерал. Он предложил немцам сдаться, сложив оружие. В противном случае их ожидает полное уничтожение, и начать Маргелов планирует со штаба, который находится под прицелом батареи орудий. Времени на раздумье Василий Филиппович дал немного – пока тлеет его сигарета. Подобная наглость ошарашила немцев, не похоже было, что генерал блефует. Психологический эффект был достигнут.

Так без единого выстрела Маргелов взял в плен более чем 32-тысячную хорошо вооруженную группировку немцев, среди которых было 2 генерала и 800 с лишним офицеров, Кроме того, среди трофеев оказались почти 80 танков, более сотни пушек, полсотни минометов...