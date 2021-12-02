Кем был человек, который левитировал при свидетелях

Большинство людей хотя бы раз в жизни сожалели о том, что не обладают сверхспособностями. Подвинуть к себе чашку с чаем с другого конца стола или увидеть человека насквозь – для многих это только мечта.

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Дэниел Данглас Хьюм

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Самым известным человеком, который обладал способностью к левитации, возможно, является шотландский медиум Дэниел Данглас Хьюм, живший в XIX веке. Его лондонские сеансы левитации стали сенсацией. Неоднократно свидетели описывали, как мужчина отрывался от пола на определенную высоту и парил под потолком «в горизонтальном положении», а в 1867 году при трех свидетелях Хьюм и вовсе вылетел из окна спальни на третьем этаже и вернулся обратно через окно гостиной. Оценить феноменальные возможности Хьюма могли не только лорды и графини, но и «властители судеб».

Среди его поклонников был Наполеон III, российский император Александр II и германский кайзер Вильгельм I. Море впечатлений от сеанса в разное время получили Теккерей, Марк Твен и Артур Конан Дойль. Репутация Хьюма была безупречна – он ни разу не был обвинен в шарлатанстве или мошенничестве. Нередко он приглашал на свои сеансы независимых экспертов, в том числе именитых ученых, чтобы те подтвердили его статус «величайшего медиума всех времен».

Человек-летучая мышь

48-летний Даниэль Киш обожает езду на велосипеде. В этом, конечно, нет ничего удивительного, если бы не одно «но»: мужчина слеп. В годовалом возрасте ему был поставлен страшный диагноз – ретинобластома (рак сетчатки). Врачи провели сложнейшую операцию, в ходе которой оба глаза пациента были удалены. Пытаясь адаптироваться к новым условиям, малыш начал издавать особенные звуки, щелкая языком, - так ориентироваться в пространстве становилось проще. Тренировки продолжаются всю жизнь. Год назад в интервью журналу National Geographic Киш рассказывал, что каждый щелчок создает звуковые волны, которые «отталкиваются» от поверхности и возвращаются в виде ослабленного эха.

«Мой мозг преобразует эхо в динамические изображения, - говорил Даниэль. – Это похоже на разговор с окружающей средой».

С 2000 года под руководством Даниэля работает небольшая некоммерческая организация «Мир, доступный слепым». Сам основатель и 500 добровольцев из 25 стран учат незрячих детей искусству эхолокации, которую успешно используют, например, летучие мыши. Многие подопечные Даниэля на личном примере доказали, что сверхспособность можно получить в результате кропотливой работы над собой. Слепота не мешает им передвигаться без посторонней помощи, они отправляются в длительные походы и катаются на велосипедах.

Малазийский «магнит»

Известно множество историй о людях, которые, подобно магниту, способны притягивать к своему телу металлические предметы. Эффектное выступление одного из таких феноменов ожидало всех зрителей канала Discovery, который в 2005 году транслировал шоу «Один шаг за пределы». В финале своего выступления 80-летний малазиец Лиу Тоу Линь с легкостью примагнитил к себе… автомобиль.

После исследования ученые подтвердили, что организм человека-магнита функционирует в точном соответствии с жизненными показателями, которые характерны для 80-летнего человека. Причины возникновения удивительной способности остались нераскрытыми. Сам же Линь уверен, что его магнетический дар передается по наследству: его сыновья и внуки обладают той же сверхспособностью.

Воспламеняющая взглядом

В парапсихологии существует термин «пирокинез» - способность на расстоянии повышать температуру тел и вызывать их воспламенение. Поклонники Стивена Кинга хорошо знакомы с этой сверхспособностью по повести «Воспламеняющая взглядом».

У жительницы Монголии Батмунхийн Унурме не получается так же хорошо контролировать свои способности, как это удавалось делать героине Кинга девочке Чарли. Ни темные очки, ни заблаговременное поливание водой предметов вокруг себя не помогают. В итоге родители попросили дочь перебраться к родственникам, посчитав, что их квартира в каменном доме более пожароустойчива, нежели юрта.

Однако трагедии избежать не удалось. После пожара соседи пустили слух, что дом подожгли намеренно, чтобы получить компенсацию от государства в виде более благоустроенного жилья. Несчастная женщина попала в больницу с нервным срывом.

Гуттаперчевый рекордсмен

Дэниэль Браунинг Смит – пятикратный рекордсмен книги Гиннеса. Этот удивительно гибкий человек узнал о своей сверхспособности в раннем детстве. Уже в четыре года он мог сложить свое тело так, что это абсолютно противоречило физиологическим особенностям.

В 18 лет Смит сбежал из отчего дома с циркачами. И по сей день своими незабываемыми шоу он зарабатывает себе на жизнь. Гуттаперчевый артист из Лос-Анджелеса может не только закинуть ноги за уши или утрамбовать свое тело в маленькую коробку, но и «просочиться» через ракетку для тенниса или переместить собственное сердце в полости грудной клетки.

Эксперты уверяют, что гибкостью Смит был наделен при рождении, просто он сумел развить способность до таких фантастических масштабов.

Женщина-рентген

В середине июня 1987 года в газете «Известия» была рассказана удивительная история Юлии Федоровны Воробьевой. 37-летняя жительница Донецка получила серьезную производственную травму: во время работы на автокране ее тело пронзил 380-вольтный электрический разряд. Медики констатировали смерть. Тело женщины было направлено в морг, где спустя пару дней Юлия… очнулась. Произошло это в тот момент, когда один из студентов сделал надрез на ее пальце.

«Видеть людей насквозь» Юлия начала не сразу. По ее собственным словам, в течение полугода она практически не могла спать, а головные боли были настолько сильными, что соседям из-за ее криков приходилось ночевать у знакомых и родственников. А потом боль ушла, а ей на смену пришла феноменальная способность. Когда Юлия впервые увидела «движение в кишечнике» женщины, стоящей на остановке, решила, что сошла с ума. Свои «умения» Юлия Федоровна решила обратить на пользу людям. Ее успешная работа в донецкой больнице спасла жизнь не одному пациенту – женщина-рентген ни разу не ошиблась с диагнозом.