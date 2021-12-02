Что будет с планетой при извержении супервулкана

На Земле существует около 20 известных науке супервулканов. Извержения происходят каждые 100 000 лет и могут спровоцировать изменения климата. Однако последствия такого стихийное бедствия могут быть разрушающими и даже фатальными. В материале "Рамблера" — о том, что будет с миром при извержении супервулкана.

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Где есть супервулканы

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Большинство известных супервулканов расположено на территории Северной Америки. Крупнейший из известных — Йеллоустоун. Он представляет собой холмистую местность, а его кратеры могут достигать размеров площади Москвы. С виду они не похожи на огромные горы и не представляют собой угрозы, но если Йеллоустоун начнет извергаться, то сможет уничтожить все население Земли. Дело в том, что он может разбудить и другие супервулканы, а это станет настоящим концом света. Еще один супревулкан Валлес расположен в штате Нью-Мексико. Территория вокруг него является природным заповедником.

Вулкан Айза в Японии взрывался 22 тысячи лет назад. Сейчас в его кратере расположен город Кагосима с населением полмиллиона человек. Еще один вулкан Таупо расположен в Новой Зеландии. После его последнего извержения в 200 году нашей эры образовалось одноименное озеро.

Последствия

Исследователи уверены, что из-за выброса серы, хлора и брома, могут быть катастрофические последствия для глобального климата. Существует несколько вариантов развития ситуаций.

Наиболее популярной гипотезой учены называют вулканическую зиму. Пепел закроет Солнце, так как супервулканы извергают огромное количество пыли. Из-за этого на планете может начаться голод. По расчетам ООН 2012 года, еды всей планете хватит лишь на 74 дня.

После вулканической зимы наступит вулканическое лето. Планета нагреется из-за огромного количества углекислого газа и произойдет парниковый эффект.

Если супервулкан взорвется под водой, в первую очередь, планету поразят разрушительные цунами. В атмосферу будет выброшено огромное количество пара, из-за которого начнутся ливни и потопы. Также усилится парниковый эффект и нагрев планеты.